Super Karaoke torna in tv con Michelle Hunziker alla guida

Michelle Hunziker guiderà il ritorno del celebre Karaoke nato con Fiorello. Mediaset rilancia il format anni ’90 con una nuova versione chiamata Super Karaoke e sceglie una grande piazza di Ferrara come palco per far cantare il pubblico.

Il celebre karaoke televisivo che negli anni ’90 rese popolare Fiorello torna sul piccolo schermo con una veste aggiornata. Mediaset ha annunciato il debutto di “Super Karaoke”, una nuova edizione del programma che portava musica e microfono tra la gente comune.

Alla conduzione ci sarà Michelle Hunziker, scelta per guidare il rilancio del format. Per la presentatrice si preannuncia una stagione televisiva molto intensa: oltre al nuovo show musicale, sarà impegnata anche nel quiz “Il Club dell’1%” e nella conduzione di “Battiti Live Spring” insieme ad Alvin.

Il nuovo programma manterrà l’idea originale che rese celebre il karaoke televisivo nei primi anni Novanta: la musica in mezzo alla gente. Il set sarà all’aperto, nella Piazza Trento e Trieste di Ferrara, dove i passanti potranno esibirsi davanti alle telecamere cantando brani popolari.

L’obiettivo è riprendere lo spirito itinerante che rese il format di Italia 1 un fenomeno tra il 1992 e il 1994, quando Fiorello animava piazze e località italiane coinvolgendo il pubblico. La nuova versione punta a unire quell’atmosfera spontanea con una produzione più moderna.

Restano ancora da definire alcuni aspetti del progetto, tra cui la collocazione nel palinsesto. Non è stato chiarito se Super Karaoke andrà in onda su Italia 1, come il programma originale, oppure se verrà promosso sulla rete principale Canale 5.