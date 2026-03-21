Francesco Guerrera muore a 54 anni, l'addio diventa una festa al ristorante di famiglia

Francesco Guerrera muore a 54 anni per una malattia aggressiva e chiede agli amici di festeggiarlo con una cena già pagata. A San Giovanni Valdarno il ricordo diventa un brindisi collettivo e una raccolta fondi.

Francesco Guerrera è morto a 54 anni dopo una malattia che in pochi mesi lo ha portato via. Prima di andarsene ha lasciato un desiderio preciso: niente lacrime, ma una serata tra amici per ricordarlo con un brindisi. La sua storia ha colpito San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo, dove era un volto noto.

Per anni aveva lavorato nel ristorante di famiglia, “Da Giovannino”, nel centro storico. Un locale frequentato da clienti abituali e turisti, gestito insieme alla sorella Francesca e ai genitori. La famiglia aveva già vissuto un lutto pesante nel 2020, con la morte del padre a causa del Covid.

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I problemi di salute sono iniziati lo scorso dicembre. I primi sintomi, poi gli esami e infine la diagnosi, quando la malattia era già avanzata. «Mio fratello non si sentiva bene, e gli accertamenti hanno rivelato una situazione grave», ha raccontato la sorella.

Nonostante tutto, Guerrera ha affrontato gli ultimi mesi con lucidità. Ha deciso come voleva essere ricordato e ha chiesto di organizzare una festa proprio nel ristorante di famiglia, nel giorno di chiusura settimanale, lo stesso della sua scomparsa. La serata sarà anche un’occasione per sostenere una causa a lui cara, con una raccolta fondi per l’Associazione Luca Coscioni.

Secondo la sorella, la scelta nasce da quanto vissuto negli ultimi momenti. «Ha sofferto molto e ha compreso il valore di questa battaglia», ha spiegato.

I funerali si terranno mercoledì alle 16 nella chiesa di San Lorenzo. Dopo la cerimonia, come da sua volontà, amici e conoscenti si ritroveranno al ristorante per condividere un momento conviviale e ricordarlo con un brindisi.