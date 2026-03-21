Nicholas Brendon morto a 54 anni, addio allo Xander di Buffy

Nicholas Brendon è morto a 54 anni nel sonno per cause naturali, lasciando un segno nella tv grazie a Buffy. L’attore combatteva da tempo con problemi di salute, tra cui una rara sindrome che lo aveva reso incapace di camminare.

Nicholas Brendon, volto noto della serie cult Buffy - L’ammazzavampiri, è morto venerdì 20 marzo 2026 all’età di 54 anni. A diffondere la notizia è stata la famiglia con un messaggio sui social, spiegando che l’attore si è spento nel sonno per cause naturali e chiedendo discrezione.

Negli ultimi anni Brendon aveva affrontato diverse difficoltà personali e di salute. Nel 2021 aveva raccontato pubblicamente di soffrire della sindrome della cauda equina, una patologia rara che gli aveva tolto la possibilità di camminare. A questo si erano aggiunti problemi legati alla depressione e all’alcol.

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Il grande pubblico lo ricorda soprattutto per il ruolo di Xander Harris, uno dei protagonisti della serie ideata da Joss Whedon. Con il suo stile ironico e diretto, il personaggio era diventato uno dei più riconoscibili della televisione degli anni Novanta.

Dopo il successo di Buffy, l’attore aveva continuato a lavorare tra piccolo e grande schermo. Tra i titoli più noti c’è Kitchen Confidential - Cuochi a New York, dove recitava accanto a Bradley Cooper, oltre a diverse partecipazioni in serie come Criminal Minds e Private Practice.

Alla notizia della morte, diversi colleghi hanno condiviso ricordi e messaggi di affetto. Alyson Hannigan, interprete di Willow, ha ricordato il legame nato sul set, mentre Emma Caulfield ha pubblicato un video legato a uno degli episodi più celebri della serie, sottolineando quanto la perdita sia difficile da accettare.