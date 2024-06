Addio a Bill Cobbs: Il talentuoso attore di Una notte al museo Muore a 90 Anni

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Bill Cobbs, attore di grande talento noto per i suoi ruoli in film iconici come "Una notte al museo". Cobbs è morto pacificamente il 25 giugno 2024 nella sua casa in California, all'età di 90 anni. L'annuncio è stato dato dalla famiglia, che ha espresso il loro dolore per la perdita di un uomo amato e rispettato da molti.

L'Annuncio della Famiglia

In una nota toccante diffusa dalla famiglia, si legge: "Siamo rattristati nel condividere la scomparsa di Bill Cobbs. Martedì 25 giugno Bill è morto pacificamente nella sua casa in California. Amatissimo partner, fratello maggiore, zio, genitore, padrino e amico. Bill aveva da poco e felicemente festeggiato il suo novantesimo compleanno circondato da cari. Come famiglia siamo confortati sapendo che Bill ha trovato la pace e il riposo eterno presso il suo Padre Celeste. Chiediamo le vostre preghiere e la vostra vicinanza durante questo periodo". Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle cause della sua morte.

La Vita e la Carriera di Bill Cobbs

Nato a Cleveland, Ohio, nel 1934, Cobbs iniziò la sua carriera recitativa relativamente tardi. Dopo aver servito nell'Air Force e aver lavorato per IBM e come venditore di auto, Cobbs si trasferì a New York a 36 anni per perseguire il suo sogno di recitare. La sua carriera cinematografica iniziò con un piccolo ruolo in "The Taking of Pelham One Two Three" nel 1974, ma ben presto si fece notare per le sue interpretazioni in numerose serie TV e film.

Negli anni '80, Cobbs consolidò la sua presenza nel mondo dello spettacolo con ruoli in film come "The Cotton Club" e "Il colore dei soldi". Il suo volto divenne familiare anche grazie a partecipazioni in serie TV di successo come "The Equalizer" e "Good Times". Nel 1992, interpretò il ruolo di Bill Devaney nel celebre film "Guardia del Corpo" accanto a Kevin Costner e Whitney Houston.

Uno dei suoi ruoli più amati e ricordati è quello di Reginald, il guardiano notturno nel film "Una notte al museo", dove recitò al fianco di Ben Stiller. Cobbs apparve anche nei sequel della saga, consolidando la sua immagine come uno dei caratteristi più rispettati e versatili del cinema americano.

Oltre ai suoi successi cinematografici, Bill Cobbs è stato un esempio di dedizione e passione per il suo mestiere. Con oltre 190 crediti tra film e serie TV, la sua carriera è un testamento alla sua abilità di adattarsi e brillare in ruoli diversi, dalla commedia al dramma. La sua influenza si estende anche al teatro, dove iniziò la sua carriera, recitando in produzioni di grande rilievo al Karamu House Theatre di Cleveland.

La morte di Bill Cobbs lascia un vuoto nel mondo del cinema e nella vita di coloro che lo hanno conosciuto e amato. La sua eredità artistica continuerà a vivere attraverso i suoi innumerevoli lavori, che continueranno a ispirare e intrattenere generazioni di spettatori.

Per ulteriori informazioni sulla vita e carriera di Bill Cobbs, è possibile visitare le pagine dedicate su Wikipedia.