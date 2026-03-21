Scamacca ko, Italia in emergenza attacco prima del playoff Mondiale

Gianluca Scamacca si ferma per infortunio e lascia l’Italia senza il suo centravanti nel playoff Mondiale. L’attaccante dell’Atalanta ha riportato una lesione all’adduttore destro, con stop stimato di almeno tre settimane.

La Nazionale perde subito uno dei suoi riferimenti offensivi. Gianluca Scamacca non prenderà parte al playoff Mondiale dopo l’infortunio rimediato nei giorni scorsi, proprio alla vigilia del raduno di Coverciano. Una tegola per il commissario tecnico Gennaro Gattuso, che aveva appena ufficializzato la lista dei convocati.

L’attaccante dell’Atalanta ha riportato una lesione muscolo-fasciale all’adduttore destro. I primi riscontri parlano di uno stop non breve, con tempi di recupero ancora da definire ma difficilmente inferiori alle tre settimane. Il giocatore ha già iniziato il percorso di recupero, che sarà monitorato nei prossimi giorni.

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Il problema fisico si è manifestato dopo la sfida di Champions League contro il Bayern Monaco, dove Scamacca è stato sostituito nel secondo tempo. Da quel momento lo staff medico ha avviato gli accertamenti che hanno portato alla diagnosi definitiva.

L’assenza costringerà il centravanti a saltare anche diversi impegni con il club: oltre alla gara contro il Verona, sono a rischio la trasferta di Lecce e la sfida con la Juventus tra il 6 e l’11 aprile.

Per Gattuso si apre ora il tema della sostituzione. Tra i nomi più concreti per una convocazione dell’ultimo minuto ci sono Pinamonti, Colombo e Piccoli, già osservati nelle settimane precedenti. Più complicata, ma non esclusa, l’ipotesi di puntare su un esterno offensivo in più.

In quel caso potrebbero rientrare in corsa Orsolini, Bernardeschi o Zaniolo, offrendo soluzioni diverse sul piano tattico. Tuttavia la scelta più probabile resta quella di un attaccante centrale, anche alla luce delle condizioni non ottimali di Raspadori e Kean.