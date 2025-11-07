Italia, convocati di Gattuso: prima chiamata per Caprile e ritorno di Scamacca

Gennaro Gattuso ha reso nota la lista dei 27 convocati per i prossimi impegni della Nazionale italiana, in programma contro Moldavia e Norvegia nelle ultime due gare delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Due sfide decisive, con la Norvegia attualmente in testa al girone I con tre punti di vantaggio sull’Italia e una differenza reti favorevole.

Tra le novità figura la prima convocazione per Elia Caprile, portiere del Cagliari, premiato per le sue prestazioni in campionato. Torna in azzurro anche Gianluca Scamacca, protagonista con l’Atalanta, insieme al giovane Pio Esposito, attaccante dell’Inter.

Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham)

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma)

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Milan), Sandro Tonali (Newcastle)

Attaccanti: Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio)