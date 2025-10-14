Italia, tutte le possibili avversarie ai playoff per il Mondiale 2026
L’Italia si prepara a un nuovo possibile passaggio dai playoff per il Mondiale 2026. Alla vigilia della sfida contro Israele, in programma oggi, martedì 14 ottobre, il ct Gennaro Gattuso ha iniziato a studiare gli scenari in caso di mancata qualificazione diretta. Gli azzurri, per la terza volta consecutiva, rischiano di dover inseguire la partecipazione alla Coppa del Mondo passando dagli spareggi, a meno che la Norvegia non inciampi contro l’Estonia e successivamente venga battuta proprio dall’Italia nell’ultima giornata del gruppo I.
Agli spareggi accederanno le seconde classificate di ciascun girone di qualificazione, insieme alle quattro migliori squadre della Nations League 2024/25 non ancora qualificate. Lo scenario è complesso, ma già oggi si possono ipotizzare le potenziali avversarie degli azzurri.
Se l’Italia dovesse chiudere al secondo posto nel gruppo I, potrebbe incrociare una tra Irlanda del Nord o Slovacchia (entrambe seconde nel girone A a quota 6 punti, con gli irlandesi avanti per differenza reti), il Kosovo (girone B), la Scozia (girone C), attualmente appaiata alla Danimarca a 10 punti ma con un vantaggio nella differenza reti, l’Ucraina (girone D), la Turchia (E), l’Ungheria (F), la Polonia (G), la Bosnia (H), il Belgio (J), secondo ma con una gara in meno rispetto alla Macedonia del Nord, l’Albania (K) e la Repubblica Ceca (L).
Alle seconde classificate si aggiungeranno, come previsto dal regolamento, le quattro migliori nazionali della Nations League non ancora qualificate, che verranno inserite nell’urna 4 del sorteggio dei playoff, fissato per il 21 novembre. In semifinale l’Italia, se inserita in prima fascia, affronterebbe una di queste squadre.
Attualmente, le possibili avversarie provenienti dalla Nations League potrebbero essere Galles, Romania, Irlanda del Nord o Moldavia. Da tenere d’occhio anche la Svezia, ultima nel girone B ma potenzialmente in grado di rimontare su Slovenia e Kosovo e inserirsi così tra le squadre destinate ai playoff, rappresentando un ulteriore ostacolo per la Nazionale di Gattuso.