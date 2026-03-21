Muore soffocato dopo aver mangiato un croissant a San Martino Buonalbergo

Un uomo di 51 anni muore soffocato mentre mangia un croissant in auto a San Martino Buonalbergo, vicino Verona. L’arresto respiratorio è avvenuto davanti ai familiari, inutili i tentativi di soccorso in farmacia.

Tragedia nel Veronese, dove un uomo di 51 anni ha perso la vita dopo aver ingerito un croissant mentre si trovava in auto con due familiari. L’episodio è avvenuto a San Martino Buonalbergo, lungo una strada del paese, sotto gli occhi dei parenti.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha iniziato ad avere difficoltà respiratorie subito dopo aver mangiato. I familiari, accortisi della gravità della situazione, si sono fermati nei pressi di una farmacia per chiedere aiuto immediato.

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All’interno dell’esercizio, il personale ha tentato di rianimarlo utilizzando anche un defibrillatore. L’uomo, che portava un pacemaker, non ha però risposto alle manovre di emergenza e le sue condizioni sono rapidamente peggiorate.

Poco dopo sono arrivati i sanitari del Suem 118, ma per il 51enne non c’era ormai più nulla da fare. Gli operatori hanno accertato che le vie respiratorie erano ostruite da un residuo di croissant.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito e per ricostruire l’accaduto.