Bari, tragedia a Casamassima: anziana muore soffocata dopo aver mangiato una mozzarella

Una donna di 70 anni è deceduta questa mattina a Casamassima, in provincia di Bari, dopo essere rimasta soffocata da una mozzarella mentre si trovava in auto con il figlio. L’episodio è avvenuto in pieno centro, in via San Michele.

Secondo la ricostruzione della Polizia Locale, la donna era rimasta nell’abitacolo mentre il figlio si era allontanato per un acquisto veloce. In quei minuti avrebbe assaggiato una mozzarella, che le avrebbe provocato un improvviso soffocamento.

Leggi anche Neonato trovato senza vita in culla termica a Bari: parroco a processo per omicidio colposo

Al rientro, il figlio si è accorto che la madre aveva difficoltà respiratorie e ha lanciato immediatamente l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale, ma ogni tentativo di rianimarla si è rivelato inutile.

La famiglia si trovava a Casamassima solo di passaggio. Le autorità hanno svolto gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica dell’accaduto.