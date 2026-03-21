Crimson Desert Recensione PS5

Open world ambizioso, combattimento solido e limiti tecnici. Vale davvero la pena?

Crimson Desert, sviluppato da Pearl Abyss, si presenta come un ambizioso action-adventure open world ambientato nel continente di Pywel. Il titolo punta a offrire un’esperienza immersiva, combinando esplorazione, combattimento dinamico, gestione delle risorse e una storia intensa che ruota attorno a Kliff e ai Mantogrigio. La produzione promette di mescolare momenti epici, combattimenti spettacolari e una vita quotidiana ricca di attività e interazioni, in un mondo vivo e dettagliato che spazia da deserti aridi a foreste rigogliose, montagne impervie, città fortificate e villaggi pittoreschi. L’ambientazione è studiata per trasmettere un senso di autenticità e grandezza, con paesaggi mozzafiato, rovine antiche e isole fluttuanti che invitano alla scoperta. L’open world di Crimson Desert non è solo una cornice: è il cuore pulsante dell’esperienza, in cui il giocatore può seguire la storia principale o dedicarsi a una miriade di attività secondarie e minigiochi, creando un’avventura personale e completa.

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Trama: tra fazioni rivali e misteri antichi: la storia di Kliff

La trama di Crimson Desert è centrata sulla figura di Kliff, leader della fazione Mantogrigio, che dopo un’imboscata devastante degli Orsi Neri si trova a dover ricostruire la sua fazione e affrontare una minaccia senza precedenti per Pywel. L’attacco notturno decima i Mantogrigio, lasciando molti compagni morti o dispersi, e segna l’inizio di un viaggio di vendetta, ricostruzione e scoperta. Durante l’avventura, Kliff stringe alleanze e si confronta con fazioni misteriose che cercano di sovvertire l’ordine del continente, fino a raggiungere il regno dell’Abisso, dove un misterioso squilibrio minaccia la stabilità di Pywel. Il gioco introduce progressivamente due nuovi personaggi giocabili, ciascuno con armi, abilità e stili di combattimento unici, che consentono di esplorare il mondo in modi diversi e affrontare le missioni secondarie al di fuori della storia principale. La narrazione non si limita agli scontri e alla vendetta: Pywel è popolato da leggende, storie locali e incontri casuali che ampliano il contesto e offrono continui spunti di immersione, garantendo una trama stratificata e coerente con il mondo di gioco.

Gameplay: un’avventura ricca e variegata

Il cuore di Crimson Desert è l’esplorazione e il combattimento. Il mondo di Pywel è vastissimo, con regioni diverse tra loro, borghi fortificati, rovine, grotte e isole fluttuanti che invitano a perdersi tra sentieri, montagne e accampamenti nemici. Muoversi a cavallo o a piedi permette di scoprire segreti nascosti, missioni secondarie e punti d’interesse sparsi sulla mappa. Ogni scorcio, dal paesaggio naturale ai centri abitati, è progettato per suscitare curiosità e senso di avventura, regalando momenti di contemplazione anche durante la progressione della trama principale. L’esplorazione è integrata a numerose attività secondarie: liberare avamposti nemici, investigare ruderi, affrontare piccole sfide e segreti nascosti, o semplicemente spostarsi da un punto all’altro raccogliendo risorse e oggetti. Non manca la gestione del cavallo, fondamentale per coprire lunghe distanze e raccogliere automaticamente il loot, né l’interazione con elementi ambientali come alberi da abbattere, rocce da scavare o animali da cacciare. Il mondo è popolato da minigiochi e attività varie, dalle sfide di tiro con l’arco a braccio di ferro, dal gioco di carte alla possibilità di commerciare e creare rotte con insediamenti vicini, fino al crafting di cibo e potenziamenti per armi e armature. È anche possibile personalizzare un’abitazione acquistando o costruendo mobili, dando un tocco personale al proprio accampamento.

Il combat system di Crimson Desert mostra due anime: gli scontri contro nemici comuni e le battaglie contro boss. Contro gruppi di avversari, i combattimenti sono spettacolari e gratificanti: fendenti, colpi di scudo e mosse ad area permettono di affrontare interi gruppi di briganti o guardie con grande impatto visivo. L’albero delle abilità offre una vasta gamma di mosse e tecniche, permettendo di combinarle per varietà negli scontri, anche se in molti casi poche mosse principali risultano sufficienti per prevalere. Le battaglie più lunghe contro avamposti o durante assedi coinvolgono numerosi soldati e creano situazioni dinamiche e scenografiche. Gli scontri con i boss, invece, richiedono maggiore attenzione: è necessario schivare, parare e studiare i pattern dei nemici. Qui il senso di onnipotenza lascia spazio a strategia e tempismo, pur senza arrivare alla complessità dei soulslike più tecnici.

Queste battaglie sono meno frequenti ma rappresentano momenti critici e memorabili, dove ogni errore può costare caro. Oltre ai combattimenti, il gioco propone enigmi e sfide ambientali che sfruttano i poteri del protagonista, come abilità sovrannaturali o strumenti speciali, richiedendo spesso precisione nel posizionamento o nel movimento degli oggetti. La progressione del personaggio avviene tramite un albero delle abilità, che consente di sbloccare nuove tecniche, potenziare armi e armature e incrementare le statistiche, garantendo una crescita graduale e sensata del protagonista. La varietà di contenuti è impressionante: oltre alla storia principale, le missioni secondarie, i dungeon e gli assedi offrono sfide continue, e l’insieme di attività consente di immergersi completamente nel mondo di gioco. Il gioco premia la curiosità con ricompense costanti e offre una longevità notevole: la trama principale può richiedere decine di ore, mentre il completamento totale, esplorazione e sblocco di tutti gli elementi, può superare facilmente le centocinquanta ore.

Crimson Desert offre un gameplay ricco, poliedrico e variegato, che combina esplorazione libera, combattimenti dinamici, gestione del personaggio e una miriade di attività secondarie. Pur con alcune ingenuità e momenti frustranti, la sua ampiezza e la varietà di sfide rendono l’esperienza coinvolgente e sempre stimolante per chi ama gli open world d’azione.

Aspetto Tecnico: un gigante ambizioso ancora da rifinire

Su PS5, Crimson Desert si presenta come un titolo estremamente ambizioso, capace di impressionare già al primo sguardo grazie a un mondo vastissimo e ricco di dettagli, ma al contempo ancora imperfetto dal punto di vista tecnico. L’impatto visivo iniziale è notevole: città, borghi, campagne, campi di battaglia e scenari naturali mostrano un’attenzione artistica elevata, con paesaggi mozzafiato che spaziano da verdi pianure e foreste rigogliose fino a deserti aridi e montagne impervie, accompagnati da effetti atmosferici realistici e giochi di luce dinamici che contribuiscono a creare un forte senso di immersione. Ogni area di Pywel è curata nei minimi dettagli, con monumenti, rovine antiche e isole fluttuanti che suscitano meraviglia e incentivano l’esplorazione. Tuttavia, dietro questa impressione positiva emergono rapidamente alcune criticità tecniche che impediscono al gioco di esprimersi al massimo del suo potenziale. Uno degli aspetti più discussi riguarda la qualità visiva complessiva: sebbene alcuni scorci siano spettacolari, in altre situazioni l’immagine appare morbida, probabilmente a causa dell’uso di risoluzione dinamica e tecniche di upscaling. I modelli dei personaggi, soprattutto dei volti, risultano meno dettagliati rispetto a quanto mostrato nei trailer ufficiali, creando una sensazione di distacco tra le aspettative e la resa finale. Pop-in e leggere sbavature nei poligoni sono evidenti in alcune aree, specialmente quando ci si muove rapidamente o durante assedi e battaglie campali che coinvolgono numerosi nemici.

Dal punto di vista delle prestazioni, Crimson Desert offre diverse modalità grafiche, ciascuna con compromessi specifici: la Modalità Qualità, bloccata a 30 fps, privilegia il dettaglio visivo, garantendo texture più curate e ambienti più densi, ma in situazioni di combattimento dinamico può risultare meno reattiva e dare una sensazione di pesantezza ai comandi; la Modalità Prestazioni, pensata per raggiungere 60 fps, aumenta sensibilmente la fluidità e la reattività del sistema di combattimento, rendendo più godibili fendenti, scivolate e contrattacchi, ma introduce compromessi sul piano grafico, con texture leggermente meno definite e dettagli ambientali ridotti; la Modalità Bilanciata, impostata a 40 fps, cerca di equilibrare resa visiva e fluidità, rappresentando una buona alternativa per chi cerca un compromesso tra qualità estetica e reattività durante l’azione. Il vero limite del comparto tecnico sembra essere l’ottimizzazione: il gioco è estremamente esigente per l’hardware di PS5, a causa della complessità degli scenari, del numero di elementi presenti a schermo, della fisica avanzata e dei combattimenti intensi. In situazioni con molti nemici o oggetti interattivi, la console subisce qualche rallentamento, ma fortunatamente il titolo gira stabilmente e non presenta crash significativi. Questo lascia la sensazione che, con ulteriori rifiniture e patch di ottimizzazione, Crimson Desert potrebbe raggiungere il massimo delle sue potenzialità tecniche. Nonostante queste criticità, il gioco riesce a brillare dove conta di più: il sistema di combattimento resta reattivo e soddisfacente, con un ottimo feeling sia nelle fasi corpo a corpo sia negli scontri a distanza, e ogni colpo trasmette peso e impatto.

L’ambientazione, combinata a un comparto audio convincente, compensa le imperfezioni visive: la colonna sonora medievaleggiante ed epica accompagna perfettamente le situazioni di gioco, dai momenti di esplorazione tranquilla agli assedi più concitati, mentre il doppiaggio dei personaggi trasmette carattere e personalità. Gli effetti sonori, seppur a volte ripetitivi, contribuiscono a rendere credibili i combattimenti, il movimento dei nemici e le azioni ambientali, creando un mondo vivo e pulsante. Su PS5 Crimson Desert è un progetto affascinante ma ancora in fase di maturazione. L’ambizione è evidente: scenografie spettacolari, combattimenti soddisfacenti e atmosfera coinvolgente sono i punti di forza, mentre texture morbide, pop-in, modelli poligonali poco definiti e qualche compromesso nelle prestazioni rappresentano le aree che necessitano di miglioramento. Con ulteriori ottimizzazioni, il titolo potrebbe diventare un punto di riferimento per gli open world action-adventure, ma già nella sua forma attuale rimane un’esperienza solida e immersiva.

Conclusioni: Un diamante grezzo che punta all’eccellenza

Crimson Desert è una creatura ambiziosa, enorme e, a tratti, un po’ goffa: da un lato mostra un mondo incredibilmente ricco, scenografie spettacolari e combattimenti gratificanti, dall’altro rivela limiti tecnici e progettuali che rendono l’esperienza a tratti infelice. Su PS5 non è un capolavoro del genere, né un disastro totale: è un titolo che sorprende per ambizione e scala, che a tratti sembra destinato a crollare sotto il proprio peso ma che invece riesce a sostenersi e offrire un’esperienza appassionante. Con una maggiore focalizzazione su alcuni ambiti specifici e una rifinitura più accurata, avrebbe potuto diventare un prodotto più coerente e raffinato. Magari arriveranno aggiornamenti che lo miglioreranno.

Pur senza stabilire nuovi standard nel genere, chi cerca un’avventura lunga, intensa e ricca di combattimenti e esplorazione troverà in Pywel tutto ciò che desidera, con la consapevolezza che ogni imperfezione contribuisce in qualche modo a rendere l’esperienza unica e memorabile.

Voto finale 8/10

Pro:

Scenario di gioco vastissimo e dettagliato, con ambientazioni mozzafiato

Gameplay solido, combattimenti dinamici e spettacolari

Ampia varietà di attività secondarie, minigiochi e possibilità di crafting

Progressione del personaggio gratificante e personalizzabile

Audio buono, con colonna sonora epica e doppiaggio convincente

Contro: