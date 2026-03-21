Sesto San Giovanni, accoltellato studente dopo lite sul bus: tre arresti

Uno studente di 18 anni è stato accoltellato a Sesto San Giovanni dopo una lite sul bus sfociata in vendetta. L’aggressione è avvenuta nel cortile della scuola, dove il ragazzo è stato colpito all’addome e ricoverato con 30 giorni di prognosi.

Un diverbio nato su un autobus si è trasformato, il giorno successivo, in un’aggressione violenta all’interno di una scuola di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. La vittima è uno studente di 18 anni, ferito con una coltellata all’addome e trasportato in ospedale con una prognosi di 30 giorni.

I fatti risalgono al 17 dicembre 2025. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo è stato sorpreso nel cortile dell’istituto al termine delle lezioni. Ad attenderlo c’era un gruppo di coetanei che, in numero superiore, lo ha circondato rendendo impossibile qualsiasi difesa.

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Al centro dell’indagine c’è un 15enne che avrebbe pianificato una vera e propria spedizione punitiva dopo la discussione avvenuta il giorno prima sul bus tra studenti della stessa scuola. Durante l’agguato, uno dei partecipanti, un 19enne, avrebbe sferrato il colpo con un’arma da taglio.

I carabinieri della compagnia locale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre giovani di origine egiziana, di 19, 16 e 15 anni. Le accuse, a vario titolo, sono di tentato omicidio, porto abusivo di arma e violenza privata aggravata.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Monza e da quella per i Minorenni di Milano, si sono basate su intercettazioni, analisi dei tabulati telefonici, immagini di videosorveglianza e testimonianze raccolte tra studenti e presenti.

Dagli accertamenti è emerso anche un possibile errore di persona: il gruppo potrebbe aver preso di mira il ragazzo sbagliato. Intanto uno dei destinatari del provvedimento risulta ancora irreperibile e si troverebbe all’estero.