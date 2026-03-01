Ravenna, 16enne accoltella studente sul bus e genitori arrestati dopo la perquisizione

Sedicenne ferisce un 19enne con un coltello su un autobus a Riolo Terme per un possibile litigio legato alla droga. Il giovane è stato rintracciato poco dopo, mentre i genitori sono finiti in manette durante la perquisizione.

Un ragazzo di 16 anni ha colpito con un coltello un coetaneo più grande su un autobus di linea nel Ravennate. L’episodio è avvenuto sabato mattina, intorno alle 8, lungo la tratta tra Faenza e Riolo Terme, su un mezzo pieno di studenti diretti a scuola.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane, già conosciuto dalle forze dell’ordine, avrebbe prima minacciato il 19enne e poi lo avrebbe ferito alla coscia con un’arma da taglio. Alla base dell’aggressione ci sarebbero contrasti legati all’uso di stupefacenti.

Arrivato a Riolo Terme, il 16enne è sceso rapidamente dal bus ed è fuggito. Il ferito è stato invece soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato all’ospedale di Faenza, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di 25 giorni.

L’autista del mezzo ha contattato i carabinieri, riuscendo nel frattempo a mantenere la calma tra i passeggeri. I militari sono intervenuti in pochi minuti e hanno avviato le ricerche del responsabile, individuato poco dopo. Il coltello utilizzato era stato abbandonato in un cassonetto.

Durante la successiva perquisizione nell’abitazione del minorenne, i genitori hanno reagito con insulti e atteggiamenti ostili. La situazione è degenerata in una colluttazione, con calci, pugni e spintoni contro i carabinieri. Per questo motivo la coppia è stata arrestata con le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Il 16enne è stato denunciato per lesioni aggravate e affidato a una comunità su disposizione della Procura per i minorenni di Bologna.