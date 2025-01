Sesto San Giovanni, 16enne partorisce in casa: neonato senza vita trovato in un secchio sul balcone

Una tragedia si è consumata a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, dove una ragazza di 16 anni ha partorito in casa durante la notte. Allertati dalle grida della giovane, i vicini hanno chiamato il 118. All'arrivo, i sanitari hanno trovato il corpo senza vita del neonato in un secchio sul balcone, avvolto in un asciugamano. Nonostante i tentativi di rianimazione, non è stato possibile salvare il piccolo.

La giovane, nata in Italia da una famiglia di origine macedone, si trovava in casa con la madre al momento del parto. Le autorità stanno indagando per comprendere se i familiari fossero a conoscenza della gravidanza. I carabinieri, sotto la direzione della Procura di Monza, hanno avviato un'indagine sull'accaduto. Il pubblico ministero ha disposto l'autopsia sul corpo del neonato per determinare se fosse già deceduto al momento della nascita o se si sia trattato di un aborto spontaneo.

I vicini di casa, sorpresi dall'accaduto, hanno descritto la famiglia come "persone per bene" e hanno riferito di non essersi accorti della gravidanza della ragazza. Una vicina ha dichiarato: "Ho visto la mamma e la ragazza salire in ambulanza e ho visto i carabinieri". Un'altra ha aggiunto di non aver notato segni evidenti della gravidanza.

Le indagini proseguono per fare luce su questa drammatica vicenda e per accertare eventuali responsabilità.

