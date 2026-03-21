Achille Lauro rinvia famiglia e figli tra lavoro, errori e nuovi progetti

Achille Lauro racconta perché rimanda famiglia e figli, legando la scelta al bisogno di sistemarsi dopo molti errori e a una vita assorbita dal lavoro. Il cantante parla anche di moda e del suo impegno sociale con i giovani.

Achille Lauro guarda avanti e continua a concentrarsi sul lavoro. Il cantante spiega di aver trovato un equilibrio grazie a disciplina e determinazione: la musica resta il centro di tutto, alimentata da una forte spinta personale e da un controllo costante su ogni dettaglio.

Il tempo, però, è poco. E questo incide anche sulla vita privata. Lauro chiarisce che l’amore può esserci, ma costruire una famiglia è un’altra cosa. Non si sente pronto per una relazione stabile fatta di convivenza e responsabilità condivise. Prima vuole sistemare sé stesso.

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Il tema della famiglia, però, non gli è estraneo. Cresciuto con il senso di protezione verso la madre, oggi riconosce quanto sia impegnativo essere genitori. I figli, dice, richiedono presenza e maturità. Per questo preferisce aspettare, senza forzare i tempi.

Intorno a lui c’è comunque una rete familiare ampia. Tra zii, cugini e nipoti, le occasioni di incontro non mancano. Racconta di riunioni affollate e momenti condivisi che ama organizzare personalmente, segno di un legame forte con le proprie radici.

Oltre alla musica, guarda anche ad altri ambiti. Tra questi la moda, che considera una naturale estensione del suo percorso artistico. Con Alessandro Michele ha già collaborato in passato e sta lavorando a nuovi progetti, senza fretta ma con l’obiettivo di presentare qualcosa di solido.

Parallelamente porta avanti un impegno sociale rivolto ai più giovani. Da anni lavora a iniziative per ragazzi in difficoltà, tra cui una casa di supporto a Zagarolo destinata a chi esce da situazioni complicate come carcere o dipendenze. Un modo per restituire qualcosa, anche alla luce dei suoi errori passati.

Proprio quell’esperienza personale guida anche il suo approccio con i giovani. Non impone scelte, ma offre il suo punto di vista. Sostiene che si cresce anche attraverso i rifiuti e le cadute, e che spesso sono proprio i “no” a segnare davvero il percorso di una persona.