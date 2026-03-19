Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro parla della fine con Francesca Tocca

Raimondo Todaro racconta la fine con Francesca Tocca e chiarisce i rapporti attuali dopo la separazione definitiva. Il ballerino, nella Casa del reality, ripercorre la loro storia e parla anche della figlia Jasmine.

Raimondo Todaro torna a parlare della sua vita privata a pochi giorni dall’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. Durante una conversazione con Renato Biancardi, anche lui padre separato, il ballerino ha raccontato cosa è successo con l’ex moglie Francesca Tocca e come stanno oggi le cose tra loro.

Ripercorrendo la loro relazione, Todaro ha ricordato le tappe principali. Il matrimonio risale al 2014, ma negli anni non sono mancati momenti difficili. La prima separazione è arrivata alla fine del 2019, seguita da un periodo lontani durato circa un anno e mezzo.

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Dopo quella pausa, la coppia aveva deciso di riprovarci. “Ci siamo dati un’altra possibilità”, ha spiegato, raccontando di altri tre anni trascorsi insieme prima della rottura definitiva, avvenuta nel novembre 2024.

Oggi, però, tra i due resta un clima sereno. Todaro ha parlato di un rapporto tranquillo con Francesca Tocca, sottolineando il rispetto reciproco e il legame che li unisce come genitori della figlia Jasmine, che ha 12 anni. Ha anche aggiunto di non avere rimpianti, convinto di aver fatto tutto il possibile per salvare la relazione.

Nonostante la separazione, il ballerino non esclude del tutto un sentimento che li lega ancora. Ha ammesso che tra loro rimarrà sempre qualcosa, proprio perché condividono una parte importante della loro vita.

Dopo la fine del matrimonio, Todaro è stato accostato a una nuova conoscenza. La scorsa estate era stato visto in Sicilia insieme a una giovane donna, descritta come una tiktoker legata al mondo del fitness. Le immagini avevano fatto nascere voci su una possibile nuova relazione, ma i diretti interessati non hanno mai commentato.

Resta da capire se il ballerino deciderà di raccontare altri dettagli sulla sua vita sentimentale durante la permanenza nella Casa.