Primavera interrotta dal freddo artico neve e maltempo tornano in Italia

La primavera parte ma l’Italia si ritrova sotto un’ondata di freddo artico causata da correnti dal Nord Europa. Nel weekend arrivano piogge e neve anche a quote relativamente basse, con accumuli significativi sulle Alpi.

L’avvio della primavera non porta il clima mite atteso. L’Italia si prepara invece a un brusco cambio di scenario, con un ritorno a condizioni tipicamente invernali tra pioggia, vento e nevicate. Il peggioramento si farà sentire già nel fine settimana, interessando gran parte del Paese.

Sulle aree alpine sono previste le situazioni più intense. Tra sabato e domenica sono attesi fino a 30-40 centimetri di neve fresca sopra i 900 metri, in particolare sulle Alpi occidentali. I fenomeni inizieranno dal Nord-Est per poi spostarsi verso ovest, con precipitazioni più insistenti nella seconda parte di sabato e fino alla mattinata di domenica.

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Al Nord-Ovest la giornata di domenica si aprirà con piogge diffuse, seguite da un miglioramento temporaneo. Al Centro e al Sud, invece, il tempo resterà più instabile: nel pomeriggio sono previsti rovesci frequenti tra Lazio, Abruzzo, Molise e diverse zone del Meridione, in linea con la variabilità tipica del periodo.

La nuova settimana porterà un cambiamento più marcato. Da mercoledì 25 marzo una massa d’aria gelida di origine artica raggiungerà il Mediterraneo, causando un netto calo delle temperature. Le correnti fredde potrebbero riportare la neve fino a quote intorno ai 500 metri al Centro-Nord, accompagnate da venti forti e mari agitati.

Nel dettaglio, sabato il peggioramento interesserà il Nord con fenomeni in estensione dal Triveneto verso le regioni occidentali. Al Centro prevarrà una variabilità con spazi soleggiati, mentre al Sud il cielo sarà inizialmente sereno prima di un aumento della nuvolosità con isolati rovesci.

Domenica il maltempo si concentrerà soprattutto al Nord-Ovest, mentre al Centro sono attesi scrosci pomeridiani e al Sud condizioni più instabili con precipitazioni diffuse. All’inizio della settimana si vedrà una breve fase più tranquilla al Nord, con nubi sparse al Centro e possibili piogge al Sud.

Per le festività pasquali le previsioni restano incerte. Le ultime simulazioni indicano un possibile ritorno a condizioni più miti e soleggiate, ma si tratta di una tendenza ancora da confermare nei prossimi aggiornamenti.