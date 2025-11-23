Scontro acceso tra D'Urso e Lucarelli a Ballando con le stelle: scintille in diretta

Nuovo confronto ad alta tensione tra Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle. Subito dopo l’esibizione della conduttrice, in coppia con Pasquale La Rocca, la giurata ha criticato il suo modo di ballare, accusandola di “nascondersi” dietro il ballerino. Un rimprovero che D’Urso ha respinto senza esitazioni.

«Trovo tutto molto divertente», ha ribadito più volte la conduttrice, evitando però di incrociare lo sguardo della giurata. Un gesto che ha irritato Lucarelli: «Perché vi lamentate del vostro percorso? Non vi sentite valorizzati? Barbara, sono qui, mi vedi?», ha detto agitando la mano per attirare la sua attenzione.

Leggi anche Anticipazioni Ballando con le stelle: nella puntata del 22 novembre arriva la finta Milly come ballerina per una notte

D’Urso, con tono ironico, ha risposto guardando dritto in camera: «Sono una donna di spettacolo, ho visto che era in corso un primo piano e stavo salutando gli amici a casa». Un atteggiamento che ha ulteriormente alimentato lo scontro.

Lucarelli ha poi tirato in ballo alcuni contenuti social pubblicati da D’Urso durante la settimana: «Dici che sei sottoposta a una demolizione psicologica lenta e logorante, e che questo programma è un purgatorio televisivo». La replica è arrivata immediata: «Sei qui per giudicare o per parlare di quello che scrivo sui social? Ecco perché mi fai ridere».

La discussione è proseguita senza pause fino allo strappo finale. «Se continui a interrompermi sei scostumata», ha sbottato D'Urso. Lucarelli ha chiuso il botta e risposta affermando: «Il pubblico si conquista con un po’ di verità e tu non ce la regali mai».