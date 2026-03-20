Roma, stop per Koné e tempi di recupero dopo la lesione muscolare
Manu Koné si è fermato per un infortunio muscolare durante Roma-Bologna di Europa League, accusando un nuovo problema dopo il recente rientro, e gli esami hanno confermato una lesione che lo terrà fuori almeno un mese.
Nuovo stop per Manu Koné, costretto a lasciare il campo durante la sfida di ritorno degli ottavi di Europa League contro il Bologna, conclusa ai supplementari con una sconfitta per 4-3. Il centrocampista francese si è fermato nel primo tempo, a pochi giorni dal rientro dopo un precedente problema fisico.
Gli accertamenti svolti venerdì 20 marzo hanno chiarito l’entità dell’infortunio: si tratta di una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Uno stop che obbligherà il giocatore a restare ai box per almeno quattro settimane, complicando i piani della Roma in una fase intensa della stagione.
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L’assenza di Koné peserà sulle prossime partite. Il centrocampista salterà sicuramente l’impegno contro il Lecce, la trasferta del 5 aprile contro l’Inter e le gare successive contro Pisa e Atalanta, in calendario rispettivamente il 12 e il 18 aprile.
Lo staff tecnico spera di riaverlo almeno tra i convocati per la trasferta del 25 aprile a Bologna. Più probabile un rientro graduale nella sfida interna contro la Fiorentina, prevista il 5 maggio, quando Koné potrebbe tornare a disposizione dopo il recupero.