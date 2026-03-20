Roma, stop per Koné e tempi di recupero dopo la lesione muscolare

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Manu Koné si è fermato per un infortunio muscolare durante Roma-Bologna di Europa League, accusando un nuovo problema dopo il recente rientro, e gli esami hanno confermato una lesione che lo terrà fuori almeno un mese.

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