Juventus, rinnovo Vlahovic rinviato a fine stagione, le parole di Comolli

L’ad della Juventus Comolli rinvia il rinnovo di Vlahovic per scelta societaria legata ai tempi del club, confermando che ogni decisione verrà presa solo dopo la fine della stagione, mentre l’attaccante è appena rientrato dall’infortunio.

Il futuro di Dusan Vlahovic resta in sospeso. L’amministratore delegato della Juventus, Comolli, ha chiarito che il tema del rinnovo contrattuale non verrà affrontato nell’immediato. La decisione è stata comunicata nel corso di un evento organizzato dal club, dove il dirigente ha spiegato che ogni valutazione sarà rimandata al termine della stagione in corso.

Comolli ha confermato che tra le parti ci sono già stati alcuni contatti, ma senza sviluppi concreti. L’intenzione della società è quella di prendersi il tempo necessario prima di definire il futuro dell’attaccante serbo, tornato da poco a disposizione dopo uno stop fisico. Nessuna accelerazione, dunque, almeno fino alla conclusione del campionato.

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Il dirigente bianconero ha poi spostato l’attenzione sul prossimo calciomercato estivo, garantendo che la Juventus manterrà un profilo competitivo. La strategia non dipenderà esclusivamente dal piazzamento finale in classifica, anche se la qualificazione alla Champions League resta un obiettivo importante anche dal punto di vista economico.

Secondo Comolli, il club continua a esercitare un forte richiamo sui giocatori di alto livello. La storia e il prestigio della Juventus rappresentano ancora un fattore decisivo per attrarre nuovi innesti, indipendentemente dagli scenari europei della prossima stagione.

Spazio anche al bilancio tecnico, con parole positive per Luciano Spalletti. Da quando è arrivato, la squadra ha raccolto 48 punti in 24 partite, un rendimento che la proietterebbe nelle posizioni alte della classifica. Il gruppo, ha sottolineato Comolli, segue l’allenatore con convinzione e punta ora a continuità e stabilità nei risultati.

La Juventus guarda alle prossime sfide come a sei finali decisive, con l’obiettivo di chiudere al meglio la stagione. Il club non fa promesse sui risultati, ma ribadisce la volontà di competere fino in fondo su tutti i fronti.