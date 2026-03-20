Pearl Abyss pubblica Crimson Desert su tutte le piattaforme

Pearl Abyss pubblica Crimson Desert il 19 marzo alle 23 CET e punta su un open world realistico grazie al motore BlackSpace Engine, con combattimenti vari e un vasto continente da esplorare.

Pearl Abyss ha reso disponibile a livello globale il suo nuovo action open world Crimson Desert a partire dal 19 marzo alle 23:00 CET. Il titolo arriva contemporaneamente su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC tramite Steam ed Epic Games Store, oltre che su Apple Mac e ROG Xbox Ally.

Il gioco segue la storia di Kliff, leader dei Greymane, impegnato a riportare il suo gruppo nella terra d’origine. Il viaggio si svolge nel continente di Pywel, un territorio vasto e senza interruzioni dove la missione iniziale si complica con l’emergere di una minaccia più ampia.

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Alla base dell’esperienza c’è il motore proprietario BlackSpace Engine, sviluppato internamente, che punta su ambienti dettagliati e combattimenti fluidi. Il sistema di battaglia offre diverse opzioni, tra armi da mischia, a distanza e tecniche corpo a corpo come prese e combo.

La crescita del personaggio dipende dalle scelte del giocatore, tra esplorazione, raccolta di risorse e scontri con boss. Le meccaniche di movimento ampliano ulteriormente le possibilità, con abilità come arrampicata, planata e l’uso di cavalcature, incluse creature volanti e mezzi meccanici.

Il gioco è disponibile con doppiaggio in coreano, inglese e cinese, mentre i sottotitoli coprono 14 lingue, rendendolo accessibile a un pubblico internazionale fin dal lancio.