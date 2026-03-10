Pearl Abyss rivela le specifiche PC e Console di Crimson Desert

In vista del lancio mondiale previsto per il 19 marzo, Pearl Abyss ha svelato oggi le specifiche ufficiali per PC, console e Mac di Crimson Desert , il suo prossimo gioco d'azione e avventura open world ambientato nel vasto continente di Pywel.

Basato sul motore grafico proprietario BlackSpace Engine di Pearl Abyss, Crimson Desert offre un mondo aperto e fluido con ambienti estremamente dettagliati, combattimenti dinamici, esplorazione e scoperta. Insieme, questi elementi creano un'esperienza per giocatore singolo profondamente immersiva.

Leggi anche: Pearl Abyss presenta il motore BlackSpace e il gioco Crimson Desert

Le specifiche appena pubblicate delineano le configurazioni hardware e gli obiettivi prestazionali per il gameplay su PC, console e Mac.

Per PC, le specifiche evidenziano le configurazioni consigliate per diverse impostazioni grafiche, mentre gli obiettivi prestazionali per console specificano le risoluzioni e i frame rate che i giocatori su console possono aspettarsi sui loro sistemi.