Gianna Pratesi festeggia 106 anni e rivela il segreto tra gelato e vita attiva
Gianna Pratesi ha festeggiato 106 anni raccontando che il suo segreto è mangiare gelato due volte al giorno e restare attiva. La donna, ancora energica, unisce piacere a tavola e movimento quotidiano.
Ha spento 106 candeline lunedì 16 marzo, Gianna Pratesi, con lo stesso sorriso di chi ha attraversato un intero secolo senza perdere entusiasmo. La sua ricetta per vivere a lungo è semplice: una giovinezza serena e buon cibo, senza rinunce drastiche.
Negli ultimi mesi è tornata anche in televisione dopo la partecipazione al Festival di Sanremo per gli 80 anni della Repubblica. Ospite del programma di Caterina Balivo, ha raccontato le sue abitudini quotidiane, tra cui una passione mai abbandonata per i dolci.
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Il piacere più grande resta il gelato. «Fior di latte, due volte al giorno», ha spiegato, descrivendolo come una coccola dopo i pasti. Nessuna dieta rigida, ma equilibrio e gusto, accompagnati da uno stile di vita dinamico.
Fino a due anni fa, infatti, continuava a fare movimento con costanza. Dalla cyclette al nuoto, l’attività fisica è stata parte integrante della sua routine per decenni, contribuendo a mantenere energia e autonomia.
Accanto alla sua esperienza personale, il dietologo Ciro Vestita ha indicato alcuni alimenti utili per la longevità. Tra questi il brodo di ossa bovine, ricco di collagene, ottenuto con una lunga bollitura che favorisce pelle e articolazioni.
Nella lista compaiono anche aloe, pompelmo e barbabietole rosse, scelti per sostenere digestione, energia e benessere generale. Per completare, la papaya viene indicata come alleata naturale per aiutare l’organismo a gestire anche pasti più pesanti.