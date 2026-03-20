Gianna Pratesi festeggia 106 anni e rivela il segreto tra gelato e vita attiva

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Gianna Pratesi ha festeggiato 106 anni raccontando che il suo segreto è mangiare gelato due volte al giorno e restare attiva. La donna, ancora energica, unisce piacere a tavola e movimento quotidiano.

Gianna Pratesi festeggia 106 anni e rivela il segreto tra gelato e vita attiva