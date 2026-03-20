Uomini e Donne, Sara Gaudenzi mette alle strette i corteggiatori e due protagonisti del Trono Over lasciano insieme

Sara Gaudenzi affronta i suoi corteggiatori a Uomini e Donne per le continue tensioni tra Matteo e Alessio. La tronista romana chiede un cambio di atteggiamento dopo settimane di scontri, mentre nel Trono Over una coppia lascia insieme.

La puntata di venerdì 20 marzo 2026 di Uomini e Donne si apre con il Trono Classico e con Sara Gaudenzi al centro dello studio. Dopo le ultime esterne con Matteo e Alessio, la tronista romana si mostra provata e decide di intervenire in modo diretto.

Sara non nasconde il fastidio per i continui battibecchi tra i due corteggiatori. Spiega di essere arrivata al limite e chiede un cambio di atteggiamento immediato, stanca di assistere a una rivalità che sta oscurando il percorso.

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Nel frattempo, il Trono Over prosegue tra nuove conoscenze e tensioni. Dame e cavalieri si confrontano apertamente, tra incomprensioni e chiarimenti che alimentano il clima in studio.

Il momento più intenso arriva con Atlanta e Lanfranco, che dopo settimane di frequentazione annunciano di essersi innamorati. I due decidono di lasciare insieme il programma, salutando il pubblico e gli altri partecipanti.

Spazio poi a Elena, che si trova faccia a faccia con Dario. Dopo il confronto, la dama sceglie di voltare pagina e accetta di conoscere Fabio, un nuovo cavaliere. La decisione sorprende lo studio e scatena la reazione gelosa di Dario.

Tra confronti accesi e scelte improvvise, la puntata alterna momenti di tensione e sviluppi inattesi, con nuove dinamiche pronte a influenzare i prossimi sviluppi del dating show.