Uomini e Donne, sorpresa in studio: Chi è Sara Gaudenzi, la nuova tronista del dating show

Sara Gaudenzi è ufficialmente la nuova tronista di Uomini e Donne. Durante la puntata andata in onda oggi, martedì 14 ottobre, Maria De Filippi ha stupito il pubblico con una proposta inaspettata rivolta alla 27enne, che fino a quel momento aveva partecipato al programma di Canale 5 come corteggiatrice di Flavio Ubirti.

Dopo una nuova esterna con il tronista, Sara ha deciso di interrompere il suo percorso, visibilmente delusa dalla mancanza di sintonia e di attenzioni. “Ho la sensazione di non piacergli, ho la sensazione che lui non sia attratto da me”, ha dichiarato tra le lacrime. È stato proprio in quel momento che la conduttrice le ha rivolto la proposta che ha cambiato tutto: “Senti, ma vuoi sederti lì?”, indicando la celebre poltrona rossa del trono.

Con emozione, Sara ha accettato la sfida: “Maria, io ci credo tanto all’amore e credo che da qualche parte ci sia qualcuno per me”. La giovane ha così conquistato il suo posto tra i protagonisti della nuova stagione del dating show più seguito d’Italia.

Nata nel 1998, Sara vive a Civitavecchia con i genitori e il fratello. Dopo il liceo classico, si è laureata in Lettere moderne, arte e spettacolo. Si descrive come una ragazza determinata, sincera e con un forte desiderio di costruire una relazione autentica. Ora il suo percorso a Uomini e Donne riparte da una nuova prospettiva: quella di tronista, pronta a mettersi in gioco per trovare l’amore vero.