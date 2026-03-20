Italia, le scelte di Gattuso per i playoff Mondiali tra novità e ritorni

Gennaro Gattuso ha convocato 28 giocatori per i playoff Mondiale 2026 contro l’Irlanda del Nord a causa dello spareggio decisivo, inserendo il debutto di Palestra e il ritorno di Chiesa dopo mesi difficili.

L’Italia si prepara allo spareggio che vale l’accesso al Mondiale 2026. Venerdì 20 marzo il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha ufficializzato i 28 convocati per la semifinale contro l’Irlanda del Nord, in programma giovedì 26. In caso di successo, gli azzurri affronteranno la vincente tra Bosnia e Galles.

Tra le novità spicca la prima chiamata per Marco Palestra, difensore del Cagliari, alla sua prima esperienza con la nazionale maggiore. Torna invece Federico Chiesa, reduce da un periodo complicato ma ritenuto pronto per dare un contributo nel reparto offensivo.

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Nel gruppo dei portieri figurano Donnarumma, Carnesecchi, Meret e Caprile, a conferma di un reparto consolidato. In difesa spazio a elementi già rodati come Bastoni, Dimarco e Mancini, affiancati da giovani in crescita come Scalvini e Calafiori.

A centrocampo Gattuso punta su equilibrio ed esperienza con Barella, Tonali e Locatelli, insieme a profili dinamici come Frattesi e Pisilli. L’idea è garantire copertura e inserimenti in una gara che si preannuncia bloccata.

In attacco, oltre a Chiesa, sono stati chiamati Retegui, Scamacca e Kean, con Raspadori e Politano a completare il reparto. Presente anche il giovane Francesco Pio Esposito, inserito per ampliare le soluzioni offensive.