Mondiali 2026: le 28 nazionali già qualificate tra big, outsider e ritorni storici

Sorprese clamorose, conferme tra le grandi e ritorni che fanno sognare: il quadro delle nazionali già qualificate ai Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti inizia a prendere forma. Mentre molte squadre sono ancora in corsa per i playoff o per gli ultimi posti disponibili, sono già 28 le nazionali che hanno staccato il pass per la prossima Coppa del Mondo.

Dall’Argentina, campione del mondo in carica, a Qatar e Capo Verde, passando per potenze tradizionali come Brasile, Uruguay ed Egitto, la lista delle qualificate offre un mix affascinante di storia, talento e nuove realtà del calcio internazionale.

Oltre alle tre nazioni ospitanti — Stati Uniti, Canada e Messico — spiccano anche diverse sorprese dal continente africano e asiatico, a conferma della crescita globale del movimento calcistico. L’Africa, in particolare, vede la presenza di squadre emergenti come Capo Verde, accanto a formazioni più blasonate come Marocco, Senegal e Ghana.

Questo l’elenco completo delle nazionali già qualificate ai Mondiali 2026: