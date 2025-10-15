Mondiali 2026: le 28 nazionali già qualificate tra big, outsider e ritorni storici
Sorprese clamorose, conferme tra le grandi e ritorni che fanno sognare: il quadro delle nazionali già qualificate ai Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti inizia a prendere forma. Mentre molte squadre sono ancora in corsa per i playoff o per gli ultimi posti disponibili, sono già 28 le nazionali che hanno staccato il pass per la prossima Coppa del Mondo.
Dall’Argentina, campione del mondo in carica, a Qatar e Capo Verde, passando per potenze tradizionali come Brasile, Uruguay ed Egitto, la lista delle qualificate offre un mix affascinante di storia, talento e nuove realtà del calcio internazionale.
Oltre alle tre nazioni ospitanti — Stati Uniti, Canada e Messico — spiccano anche diverse sorprese dal continente africano e asiatico, a conferma della crescita globale del movimento calcistico. L’Africa, in particolare, vede la presenza di squadre emergenti come Capo Verde, accanto a formazioni più blasonate come Marocco, Senegal e Ghana.
Questo l’elenco completo delle nazionali già qualificate ai Mondiali 2026:
- Stati Uniti (paese ospitante)
- Canada (paese ospitante)
- Messico (paese ospitante)
- Giappone
- Nuova Zelanda
- Iran
- Argentina
- Uzbekistan
- Corea del Sud
- Giordania
- Australia
- Brasile
- Ecuador
- Uruguay
- Colombia
- Paraguay
- Marocco
- Tunisia
- Egitto
- Algeria
- Ghana
- Capo Verde
- Sudafrica
- Qatar
- Inghilterra
- Arabia Saudita
- Senegal
- Costa d’Avorio