Meghan Markle a Los Angeles per l'evento benefico, abbraccio con l'amica Kelly dopo vent'anni

Meghan Markle partecipa a Los Angeles all’evento benefico per i bambini, sostenendo l’amica Kelly McKee Zafjen. Le due, legate da quasi vent’anni, si sono ritrovate sul red carpet con un abbraccio che racconta una lunga amicizia.

Giovedì 19 marzo 2026 Meghan Markle è apparsa a Beverly Hills per prendere parte a “Champions for Children”, iniziativa dedicata ai minori in difficoltà. La Duchessa di Sussex ha voluto sostenere da vicino l’impegno dell’amica di lunga data Kelly McKee Zafjen, attiva nel sociale.

Per la serata Meghan ha scelto un abito blu navy firmato Ralph Lauren, completato da sandali e gioielli dorati. Accanto a lei, Kelly ha indossato un vestito nero che metteva in evidenza la gravidanza. Sul tappeto rosso le due si sono strette in un abbraccio affettuoso, gesto che ha attirato l’attenzione dei presenti.

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L’evento ha acceso i riflettori sul lavoro della Kelly’s Alliance for Moms, organizzazione fondata da Zafjen che offre supporto a ragazze incinte e giovani madri inserite nel sistema di affidamento. Un progetto che Meghan segue e sostiene da tempo.

Il legame tra le due donne risale a quasi vent’anni fa. Nel corso degli anni si sono sostenute anche nei momenti più difficili, come dopo la perdita del figlio di Kelly, George Zajfen. Un rapporto che va oltre gli impegni pubblici e si riflette nella loro presenza reciproca agli eventi importanti.

Non è la prima volta che Meghan partecipa a iniziative promosse dall’amica. Nell’ottobre 2025 aveva già preso parte a una raccolta fondi per l’Alliance for Children’s Rights, organizzazione che offre assistenza legale e servizi essenziali ai minori più fragili.

Dopo la serata, Kelly ha condiviso sui social un messaggio rivolto a Meghan e al principe Harry, ringraziandoli per il sostegno e per una presenza costante che, nel tempo, non è mai venuta meno.