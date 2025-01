Harry e Meghan criticati come 'turisti del disastro' dopo gli incendi a Los Angeles

Harry e Meghan Markle sono stati definiti "turisti del disastro" dopo essere stati fotografati mentre offrivano supporto alle vittime degli incendi che hanno devastato Los Angeles. I roghi hanno distrutto circa 17mila ettari di terreno e causato 24 vittime, lasciando molte celebrità, tra cui Paris Hilton e Billy Crystal, senza casa.

Justine Bateman, attrice nota per "Family Ties" e "Arrested Development", ha espresso il suo dissenso su X, criticando la coppia per aver trasformato la loro visita al centro di evacuazione di Pasadena in una "opportunità fotografica". Nel suo post ha scritto: "Harry e Meghan non sono diversi dai cacciatori di ambulanze. Visitano i danni? Sono turisti, non vivono qui".

Secondo Fox News, Meghan è stata ripresa mentre distribuiva pacchi alimentari indossando una mascherina e un cappellino da baseball, e successivamente mentre consolava una vittima degli incendi. Il sindaco di Pasadena, Victor Gordo, ha però elogiato la coppia, affermando che la loro visita anonima ha sollevato il morale della comunità e dei soccorritori. Durante la loro presenza, Harry e Meghan hanno anche incontrato José Andrés, fondatore di World Central Kitchen, che sta offrendo pasti gratuiti ai bisognosi e ai soccorritori.

Il duca e la duchessa del Sussex, che vivono a Montecito, potrebbero affrontare evacuazioni e blackout a causa degli incendi. Dopo aver rinunciato ai loro incarichi reali nel 2020, la coppia si è trasferita in California, dove cercano di combinare impegni personali e attività umanitarie.

