Meghan Markle e l'abbraccio con Lilibet per la Giornata internazionale della donna

Meghan Markle celebra la Giornata internazionale della donna con una foto insieme alla figlia Lilibet. L’immagine, scattata dal principe Harry e pubblicata su Instagram, mostra un abbraccio affettuoso accompagnato da una dedica alla bambina.

Meghan Markle ha scelto un gesto intimo per celebrare l’8 marzo. Sul suo profilo Instagram la duchessa di Sussex ha pubblicato una fotografia in cui abbraccia la figlia Lilibet, la secondogenita nata dal matrimonio con il principe Harry e che compirà cinque anni nei prossimi mesi.

Nello scatto, tenero e familiare, madre e figlia sono strette l’una all’altra. A immortalare la scena sarebbe stato proprio Harry, che Meghan nella didascalia chiama affettuosamente “Papà Sussex”. Accanto alla foto la duchessa ha scritto una breve dedica alla bambina: «Per la donna che un giorno sarà… Buona Giornata internazionale della donna».

Leggi anche: Meghan Markle condivide una foto con i figli Archie e Lilibet: scoppia la polemica

Per la duchessa l’8 marzo è diventato negli anni un momento da condividere con i suoi follower. Nel 2025 aveva pubblicato una serie di immagini dedicate alle donne della sua vita, tra cui una fotografia della piccola Lilibet insieme al padre. In quell’occasione il messaggio invitava a celebrare «le donne forti che ci circondano» e le ragazze con sogni destinati a diventare progetti per il futuro.

L’anno precedente, nel 2024, Meghan aveva preso parte al festival SXSW di Austin, in Texas. Durante un incontro pubblico con la giornalista Katie Couric, l’attrice Brooke Shields e la sociologa Nancy Wang Yuen aveva ricordato un episodio della sua infanzia: a undici anni scrisse alla Procter & Gamble per criticare uno spot di detersivo che attribuiva i lavori domestici alle donne.

La lettera contribuì alla modifica dello slogan pubblicitario, che passò da «Le donne di tutta l’America combattono contro pentole e padelle unte» a una formula neutra rivolta a «persone di tutta l’America». Durante lo stesso incontro Meghan parlò anche del marito, definendolo un compagno presente: «Sono fortunata ad avere un partner incredibile e un padre molto coinvolto nella nostra famiglia».