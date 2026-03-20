Michelle Hunziker a Roma per Giulio Berruti, la frequentazione continua lontano dai riflettori

Michelle Hunziker viaggia spesso a Roma per vedere Giulio Berruti, conosciuto a inizio anno durante una cena con amici comuni, e la frequentazione tra i due prosegue lontano dai riflettori con incontri riservati.

Tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti non c’è ancora un annuncio ufficiale, ma i segnali raccontano di un legame che va avanti senza intoppi. Dopo le prime foto insieme, i due hanno scelto di mantenere un profilo basso, evitando apparizioni pubbliche e uscite sotto gli occhi dei fotografi.

Secondo indiscrezioni, la conduttrice si recherebbe spesso nella Capitale, dove il medico ha il suo studio, per trascorrere del tempo con lui. Spostamenti che sembrano legati più alla vita privata che agli impegni professionali.

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Nel fine settimana Hunziker non sarà a Roma: è attesa a Ferrara per le registrazioni di Battiti Live Spring, in programma fino al 23 marzo. Non è escluso però che Berruti possa raggiungerla, anche se l’attenzione dei paparazzi resta alta dopo le immagini diffuse nelle scorse settimane.

Proprio alcuni scatti rubati durante un soggiorno alle Terme di Saturnia hanno fatto emergere la relazione, quando ancora i due non avevano intenzione di renderla pubblica. Da quel momento, gli incontri sono proseguiti con maggiore discrezione.

Il primo incontro risalirebbe all’inizio dell’anno, grazie a conoscenze comuni. La sintonia sarebbe nata durante una cena e, da allora, la frequentazione avrebbe preso ritmo. Di recente si parla anche di una breve vacanza in Svizzera, con pernottamento in un hotel di igloo, ma dai diretti interessati non è arrivata alcuna conferma.