Crimson Desert debutta con supporto AMD FSR e grafica avanzata
Crimson Desert arriva sul mercato con il supporto AMD FSR e nuove tecnologie grafiche, puntando a migliorare prestazioni e qualità visiva grazie a upscaling avanzato e frame generation, con ambientazioni più dettagliate e fluide.
È finalmente disponibile Crimson Desert, il nuovo action open world firmato Pearl Abyss, tra i titoli più attesi dell’anno. Il gioco si presenta fin dal lancio con il supporto alle tecnologie AMD FSR, offrendo ai giocatori la possibilità di trovare il giusto equilibrio tra resa grafica e prestazioni.
Il progetto gira sul motore proprietario BlackSpace Engine e mette in campo soluzioni tecniche di alto livello. Ombre in ray tracing, illuminazione globale e riflessi in tempo reale contribuiscono a costruire scenari ricchi e realistici, con un impatto visivo evidente già dalle prime fasi di gioco.
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Attraverso AMD Software Adrenalin Edition 26.3.1 è possibile attivare diverse funzioni avanzate. Tra queste spicca FSR 4.1 Upscaling, che migliora la definizione dell’immagine valorizzando dettagli come vegetazione, particelle ed effetti di luce, mantenendo una qualità elevata anche con impostazioni standard.
Un ruolo centrale lo ha anche FSR Ray Regeneration, che utilizza un sistema di denoising basato su reti neurali per affinare la resa di luci, ombre e riflessi in ray tracing, rendendo le scene più pulite e precise.
Completano il pacchetto le tecnologie di generazione dei fotogrammi. FSR Frame Generation crea frame aggiuntivi per aumentare la fluidità delle animazioni e migliorare la reattività, rendendo l’esperienza complessiva più stabile anche nelle sequenze più complesse.