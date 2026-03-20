Crimson Desert debutta con supporto AMD FSR e grafica avanzata

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Crimson Desert arriva sul mercato con il supporto AMD FSR e nuove tecnologie grafiche, puntando a migliorare prestazioni e qualità visiva grazie a upscaling avanzato e frame generation, con ambientazioni più dettagliate e fluide.

Crimson Desert debutta con supporto AMD FSR e grafica avanzata