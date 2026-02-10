Codice Gratis Per Crimson Desert Con Processori AMD Ryzen E Radeon RX

Acquistando hardware AMD selezionato si ottiene un codice omaggio per giocare a Crimson Desert, il nuovo titolo d’azione open world. L’iniziativa è valida fino al 25 aprile 2026 su prodotti Ryzen e Radeon idonei.

Chi compra componenti hardware selezionati può portarsi a casa senza costi aggiuntivi una copia digitale di Crimson Desert. La promozione parte subito e resta attiva fino al 25 aprile 2026, coinvolgendo diversi prodotti della gamma AMD.

Rientrano nell’iniziativa vari processori Ryzen, schede grafiche Radeon serie RX e sistemi preassemblati che montano configurazioni AMD compatibili. Con l’acquisto di uno dei modelli inclusi viene fornito un codice da riscattare per accedere al gioco completo.

Leggi anche: AMD annuncia le nuove serie Ryzen 8000G, AMD Radeon RX 7600 XT e AMD Advantage

L’operazione punta a mettere in luce la resa delle soluzioni AMD nelle esperienze più impegnative, tra mappe estese, scontri ravvicinati e scene ricche di dettagli. L’abbinamento tra CPU Ryzen e GPU Radeon RX è pensato per mantenere fluidità costante e immagini definite anche nelle fasi più concitate.

I codici promozionali vanno riscattati attraverso la piattaforma dedicata alle ricompense AMD, dove sono pubblicate anche le condizioni complete dell’offerta. Nella stessa sezione è presente l’elenco aggiornato dei prodotti validi, così da verificare con precisione quali modelli danno diritto al gioco.