Palworld ed Enshrouded insieme su Steam con sconto del 10%

Palworld ed Enshrouded arrivano su Steam in bundle scontato del 10% per spingere i giocatori a provarli insieme dopo il lancio in accesso anticipato nel 2024. L’offerta punta su due survival diversi ma complementari.

Su Steam debutta un pacchetto che unisce Palworld ed Enshrouded, due survival open world usciti in accesso anticipato a gennaio 2024. Da oggi è possibile acquistarli insieme con uno sconto del 10%, una proposta pensata per chi non ha ancora provato nessuno dei due titoli.

Dietro l’iniziativa ci sono Keen Games e Pocketpair, che hanno scelto di collaborare invece di alimentare la rivalità spesso attribuita ai loro giochi. I due team hanno lavorato nello stesso periodo e nello stesso genere, ma con idee e stili diversi, trasformando la competizione in uno stimolo reciproco.

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Entrambi i progetti hanno registrato numeri importanti fin dai primi giorni, con milioni di copie vendute e candidature ai Golden Joystick Awards 2024. Il successo ha consolidato la loro presenza nel panorama survival, pur mantenendo identità ben distinte.

I due titoli condividono diverse meccaniche: costruzione di basi, esplorazione libera e possibilità di giocare sia in solitaria che in compagnia. Non mancano elementi comuni come il crafting, l’agricoltura, il nuoto e il volo planato, oltre alla presenza di creature da affrontare o gestire.

Il bundle nasce anche per mettere in contatto le community dei due giochi, valorizzando somiglianze e differenze. L’obiettivo dichiarato è offrire esperienze complementari, senza puntare a un unico modello dominante.

Sia Palworld che Enshrouded resteranno in accesso anticipato ancora a lungo, con l’uscita definitiva prevista nel 2026. Nel frattempo, gli sviluppatori continuano ad aggiornare i contenuti e ad ampliare le funzionalità.

Palworld è già disponibile su PC, Xbox e PlayStation, mentre Enshrouded resta al momento concentrato sull’esperienza PC tramite Steam.