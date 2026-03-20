Palworld ed Enshrouded insieme su Steam con sconto del 10%

Giuseppe Saieva | 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Palworld ed Enshrouded arrivano su Steam in bundle scontato del 10% per spingere i giocatori a provarli insieme dopo il lancio in accesso anticipato nel 2024. L’offerta punta su due survival diversi ma complementari.

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Palworld ed Enshrouded insieme su Steam con sconto del 10%

Su Steam debutta un pacchetto che unisce Palworld ed Enshrouded, due survival open world usciti in accesso anticipato a gennaio 2024. Da oggi è possibile acquistarli insieme con uno sconto del 10%, una proposta pensata per chi non ha ancora provato nessuno dei due titoli.

Dietro l’iniziativa ci sono Keen Games e Pocketpair, che hanno scelto di collaborare invece di alimentare la rivalità spesso attribuita ai loro giochi. I due team hanno lavorato nello stesso periodo e nello stesso genere, ma con idee e stili diversi, trasformando la competizione in uno stimolo reciproco.

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Entrambi i progetti hanno registrato numeri importanti fin dai primi giorni, con milioni di copie vendute e candidature ai Golden Joystick Awards 2024. Il successo ha consolidato la loro presenza nel panorama survival, pur mantenendo identità ben distinte.

I due titoli condividono diverse meccaniche: costruzione di basi, esplorazione libera e possibilità di giocare sia in solitaria che in compagnia. Non mancano elementi comuni come il crafting, l’agricoltura, il nuoto e il volo planato, oltre alla presenza di creature da affrontare o gestire.

Il bundle nasce anche per mettere in contatto le community dei due giochi, valorizzando somiglianze e differenze. L’obiettivo dichiarato è offrire esperienze complementari, senza puntare a un unico modello dominante.

Sia Palworld che Enshrouded resteranno in accesso anticipato ancora a lungo, con l’uscita definitiva prevista nel 2026. Nel frattempo, gli sviluppatori continuano ad aggiornare i contenuti e ad ampliare le funzionalità.

Palworld è già disponibile su PC, Xbox e PlayStation, mentre Enshrouded resta al momento concentrato sull’esperienza PC tramite Steam.