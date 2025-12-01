Sconto del 10% sul bollo auto nel Lazio con la nuova domiciliazione bancaria

Arriva un significativo sconto sul bollo auto nel Lazio. Da lunedì 1 dicembre è attivo il servizio online che permette ai contribuenti di attivare la domiciliazione bancaria del bollo auto, ottenendo una riduzione del 10% sull’importo dovuto per ogni periodo d’imposta.

L’adesione è immediata: basta accedere alla piattaforma regionale tramite Spid, Cie o Cns e completare la procedura. La domiciliazione deve risultare attiva entro la fine del mese precedente alla scadenza del pagamento.

Per favorire la diffusione dell’iniziativa, la Regione Lazio ha lanciato una campagna informativa con il claim “Dal 2026 il bollo auto pesa meno, scegli il pagamento automatico e risparmia il 10%”, con tutte le indicazioni disponibili sul portale istituzionale.

Secondo l’assessore al Bilancio Giancarlo Righini, la misura nasce con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, riducendo disguidi e ritardi nei versamenti e promuovendo un rapporto più moderno e trasparente tra cittadini e Amministrazione.

Righini sottolinea come la domiciliazione del bollo auto offra un vantaggio concreto a famiglie e imprese in una fase economica complessa. Il beneficio rappresenta un riconoscimento per chi rispetta puntualmente gli obblighi tributari, contribuendo anche a diminuire i costi amministrativi e a contrastare l’evasione fiscale.

L’assessorato evidenzia infine che questa misura rientra nel percorso di modernizzazione del sistema tributario regionale, con l’intento di coniugare rigore finanziario e attenzione alle esigenze dei cittadini.