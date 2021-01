Journey To The Savage Planet oggi disponibile su Steam in sconto

Il dissacrante gioco fantascientifico è disponibile con uno sconto del 40%

505 Games e lo sviluppatore Typhoon Studios hanno rilasciato oggi la versione PC Steam dello scanzonato gioco di esplorazione fantascientifica, Journey to the Savage Planet(JTSP)al costo di 17,99€, prezzo scontato del 40% fino al 15 febbraio, 2021.

La versione PC di JTSP è stata fino ad oggi un’ esclusiva Epic Games Store.

JTSP è un avvincente gioco di avventura in prima persona ambientato in uno splendente e colorato mondo alieno che ci riporta ai fasti dell’era dorata dei film di fantascienza. Nei panni di un impiegato della Kindred Aerospace, i giocatori verranno abbandonati sul pianeta inesplorato AR-Y 26, sperduto in un fittizio angolo dell’universo.





Essendo pieni di speranza ma a corto di equipaggiamento e senza un vero e proprio piano (nemmeno il carburante per potere ritornare a casa), i giocatori dovranno esplorare, catalogare tutte le specie di fauna e flora che incontreranno e determinare se questo strambo pianeta è abitabile. Questo divertente omaggio agli anni d’oro della fantascienza potrà essere giocato in singolo o nella modalità co-op online per 2 giocatori.

Il DLC rilasciato post lancio, Hot Garbage, sarà anch’esso disponibile su Steam al prezzo di 4,79€. Hot Garbage, il DLC dal nome ironico, permetterà ai giocatori di esplorare una nuova località lungomare della Kindred che ha registrato importanti picchi di inquinamento. Questa espansione introduce nuovi dotazioni nell’equipaggiamento come gli stivali di piombo per l’esplorazione subacquea, l’abilità di avere energia infinità per poter scattare a piacimento, e l’abilità di volare…sebbene per un tempo limitato.





Chi acquisterà il gioco base insieme al DLC Hot Garbage, riceverà un ulteriore sconto del 10%.

JTSP è un gioco PEGI 12 ed è già disponibile anche per PlayStation 4, Xbox One, e Nintendo Switch.

