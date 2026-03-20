Primavera al via con sole e brusco cambio meteo nel weekend

Equinozio di primavera con sole diffuso ma instabilità in arrivo per l’Italia, causata da correnti fredde dal Nord Europa che porteranno piogge e temporali nei prossimi giorni, con primi segnali già nel weekend tra neve sulle Alpi e rovesci al Sud.

L’equinozio di primavera segna oggi, venerdì 20 marzo, l’inizio ufficiale della nuova stagione. La giornata si apre con condizioni stabili e cielo sereno su gran parte dell’Italia, fatta eccezione per qualche rovescio isolato tra Sicilia e Calabria e venti più sostenuti al Sud.

Dal punto di vista astronomico, il Sole sorge esattamente a Est e tramonta a Ovest, con i raggi perpendicolari all’Equatore. Nonostante la tradizione indichi il 21 marzo, l’inizio cade ormai stabilmente il 20 per effetto dello scarto tra anno solare e calendario.

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Il fine settimana cambia rapidamente scenario. Sabato sono attese nevicate sulle Alpi e piogge in arrivo in serata sulla Pianura Padana, mentre al Centro e al Sud prevarrà ancora il sole, con nubi in aumento nelle ore successive.

Domenica il tempo diventa più instabile: rovesci al Nord-Ovest, fenomeni sparsi al Centro e precipitazioni più diffuse al Sud, in risalita verso le regioni centrali durante il pomeriggio.

Lo sguardo va poi a metà della prossima settimana, quando una massa d’aria fredda in discesa dal Nord Europa potrebbe portare un peggioramento marcato. L’impatto con mari più miti favorirà temporali intensi e possibili grandinate.

Tra giovedì 26 e fine mese si prevede una fase movimentata, con fenomeni anche violenti e temperature sotto la media. Una parentesi che riporta condizioni quasi invernali a ridosso della primavera appena iniziata.

Le proiezioni più a lungo termine restano incerte: anche il periodo pasquale potrebbe essere caratterizzato da clima fresco, vento e piogge improvvise, ma serviranno aggiornamenti nei prossimi giorni per avere un quadro più definito.