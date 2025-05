Meteo Italia: pioggia e temporali al posto del caldo africano, sole solo nel weekend

Meteo Italia: pioggia e temporali al posto del caldo africano, sole solo nel weekend

Niente ondate di calore africano, ma pioggia diffusa e temporali interesseranno gran parte dell’Italia nei prossimi giorni. Secondo le previsioni meteo aggiornate, venerdì 9 maggio sarà segnato da instabilità atmosferica, con rovesci intensi soprattutto sul Nord-Ovest, in particolare in Piemonte, e un peggioramento atteso anche al Sud. Il Centro sarà parzialmente risparmiato, ma temporali potranno colpire le regioni adriatiche. Le temperature resteranno miti, con massime intorno ai 25°C.

Nel weekend si prevede un miglioramento: sabato 10 maggio cieli in prevalenza soleggiati con locali piogge pomeridiane su Nord e parte del Centro. Le massime saliranno, ma si fermeranno sui 26-27°C. Per la Festa della Mamma, domenica 11 maggio, la giornata inizierà con il sole, ma nel pomeriggio potrebbero verificarsi scrosci di pioggia su Sardegna e zone montuose.

La tendenza per la prossima settimana annuncia l’arrivo di un ciclone simil-tropicale a partire da giovedì 15 maggio. Questo sistema potrebbe portare con sé forti precipitazioni e venti intensi fino a 100 km/h, con accumuli fino a 100 litri di pioggia per metro quadrato. Il fenomeno, con caratteristiche simili a quelle di un uragano, sarebbe alimentato da un “cuore caldo” e dall’energia del mare, con origine prevista tra Algeria e Sardegna, in successivo spostamento verso il Sud Italia.

Previsioni Meteo

Venerdì 9 maggio : al Nord rovesci e schiarite, temporali sugli Appennini al Centro, rovesci sparsi al Sud.

Sabato 10 maggio : prevalenza di sole con qualche rovescio su Nord e Centro, tempo più stabile e caldo al Sud.

Domenica 11 maggio: bel tempo con locali piogge sui rilievi al Nord e nubi in aumento in Sardegna.

Peggioramento atteso da lunedì 12, con focus sul ciclone in arrivo da giovedì 15 maggio.

