Meteo, stop al maltempo e ritorno del sole nel weekend

Il maltempo lascia spazio al sole per l’arrivo dell’alta pressione, dopo settimane di piogge e vento. Da questo weekend cambia il tempo in tutta Italia, con temperature più miti e condizioni più stabili.

La fase di pioggia e vento che ha segnato gran parte di febbraio sta per chiudersi. L’ultima perturbazione si allontana e lascia il posto a un campo di alta pressione destinato a riportare stabilità su quasi tutta la Penisola già a partire dal fine settimana.

Il cambiamento sarà graduale ma evidente. Nella giornata di venerdì i venti resteranno sostenuti, soprattutto al Centro-Sud, con raffiche occidentali ancora presenti. Poi, tra sabato e domenica, la ventilazione tenderà ad attenuarsi, primo segnale di un’atmosfera più tranquilla.

Con il ritorno del sole arriverà anche un aumento delle temperature massime. Nelle ore centrali della giornata si avvertirà un clima più mite, con valori in rialzo su gran parte delle regioni e condizioni che richiamano un anticipo di primavera.

Non mancheranno però alcune tipiche caratteristiche dell’inverno sotto alta pressione. Tra Liguria e Toscana, in particolare domenica, sono attese nubi basse e possibili banchi di nebbia, senza comunque precipitazioni rilevanti.

Questa tregua sarà significativa per le aree più colpite nelle ultime settimane. Sicilia, Calabria e Sardegna, interessate da piogge intense e criticità diffuse, potranno contare su giornate più asciutte e stabili.

Per venerdì 20 febbraio al Nord cielo in prevalenza sereno, con qualche addensamento sul Triveneto. Al Centro variabilità con residue piogge sulle regioni adriatiche e locali fenomeni sul Lazio. Al Sud tempo ancora instabile.

Sabato 21 il sole dominerà al Nord, con nevicate solo sulle zone di confine dell’Alto Adige. Al Centro condizioni stabili e soleggiate. Al Sud variabilità e vento, con qualche pioggia limitata al basso Tirreno.

Domenica 22 situazione in gran parte tranquilla. Al Nord cielo poco nuvoloso con addensamenti in Liguria. Al Centro e al Sud prevalenza di sole, con tempo asciutto e temperature in lieve aumento.