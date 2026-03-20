Mondiali indoor di atletica a Torun, debutto azzurro tra batterie e finali

Andrea Dallavalle e Andy Diaz aprono i Mondiali indoor di atletica a Torun nel salto triplo, guidando la prima giornata azzurra con finali e batterie distribuite tra mattina e sera.

Parte oggi, venerdì 20 marzo, la rassegna iridata indoor di atletica a Torun, in Polonia. In tre giorni verranno assegnati 27 titoli, tra gare individuali e competizioni multiple. L’Italia scende subito in pista con diversi atleti impegnati fin dalle prime ore.

La giornata si apre alle 10.05 con l’eptathlon: Dester affronta i 60 metri, per poi proseguire alle 10.53 con il salto in lungo e alle 12.57 con il getto del peso. In serata tornerà in pedana alle 18.16 per il salto in alto, continuando la sua prova multipla.

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Nelle gare veloci, riflettori sui 60 metri maschili con le batterie delle 10.20 che vedranno protagonisti Ceccarelli e Randazzo. Se qualificati, torneranno in pista alle 20.16 per le semifinali e alle 21.22 per l’eventuale finale.

Spazio anche ai 400 metri: Bonora corre le batterie femminili alle 11.08 e potrebbe rientrare alle 19.42 per le semifinali. In programma anche le batterie maschili alle 12.01 e le semifinali alle 20.44.

Mezzofondo protagonista con gli 800 metri femminili alle 12.51, dove gareggiano Coiro e Pellicoro, e quelli maschili alle 13.26. In serata, alle 18.22, partono le batterie dei 1500 femminili con Cavalli e Zenoni, seguite alle 18.54 da quelle maschili con Arese e Riva.

Il momento più atteso per i colori azzurri arriva alle 19.35 con la finale del salto triplo, dove Dallavalle e Diaz puntano al podio. In programma anche la finale del getto del peso femminile alle 18.10.

Le gare sono trasmesse in diretta su Rai Sport e Sky Sport Arena. Disponibile anche lo streaming sulle piattaforme Rai Play, Sky Go e NOW.