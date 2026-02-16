Canzonissima torna in tv con Milly Carlucci dopo cinquant'anni

Il grande varietà musicale torna in prima serata dopo cinquant’anni. Milly Carlucci rilancia Canzonissima con una nuova edizione prevista per la primavera, tra tradizione e rinnovamento.

Il ritorno è stato annunciato con un’immagine pubblicata sui social, un segnale semplice ma immediato. Milly Carlucci ha ufficializzato il progetto: Canzonissima rientrerà nel palinsesto del sabato sera, riportando in onda uno dei programmi più riconoscibili della storia televisiva italiana.

L’ultima edizione risale alla stagione 1974/75. A distanza di mezzo secolo, il varietà si prepara a una nuova partenza prevista per la primavera, orientativamente verso la fine di marzo. L’obiettivo è riportare in prima serata una formula che unisce musica dal vivo, intrattenimento e competizione.

Il progetto non si limita a riproporre il passato. La conduttrice sta lavorando a un rinnovamento della struttura, mantenendo gli elementi fondamentali ma aggiornando ritmo e linguaggio. La gara resterà centrale, affiancata da momenti comici e numeri di spettacolo.

Il cast dovrebbe guardare al presente della scena musicale. Le indiscrezioni indicano la presenza di una giuria composta da figure di primo piano dell’industria discografica, chiamate a valutare artisti emergenti e nuove proposte.

Nato nel 1956, Canzonissima ha ospitato protagonisti che hanno segnato la televisione italiana. Sul palco si sono alternati nomi come Walter Chiari, Raffaella Carrà, Mike Bongiorno, Mina, Dario Fo e Corrado. Un’eredità ampia, che la nuova edizione dovrà confrontare con un pubblico e un mercato profondamente cambiati.

Forte dell’esperienza maturata con Ballando con le Stelle, Carlucci punta su un impianto solido e riconoscibile, capace di sostenere il peso di un titolo storico senza rinunciare a una veste contemporanea.