Chuck Norris ricoverato alle Hawaii dopo un malore sull'isola di Kauai

Home / Social News / Chuck Norris ricoverato alle Hawaii dopo un malore sull'isola di Kauai

Chuck Norris è stato ricoverato alle Hawaii dopo un malore improvviso sull’isola di Kauai. L’attore, 86 anni, sarebbe vigile e di buon umore, secondo fonti vicine, mentre non è ancora chiara la causa dell’emergenza.

Chuck Norris ricoverato alle Hawaii dopo un malore sull'isola di Kauai