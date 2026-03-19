Chuck Norris ricoverato alle Hawaii dopo un malore sull'isola di Kauai
Chuck Norris è stato ricoverato alle Hawaii dopo un malore improvviso sull’isola di Kauai. L’attore, 86 anni, sarebbe vigile e di buon umore, secondo fonti vicine, mentre non è ancora chiara la causa dell’emergenza.
Momenti di apprensione per Chuck Norris, finito in ospedale alle Hawaii a seguito di un problema di salute improvviso. Il ricovero è avvenuto sull’isola di Kauai, ma al momento non sono stati diffusi dettagli sulle condizioni specifiche che hanno reso necessario l’intervento dei medici.
Le informazioni disponibili parlano di un attore cosciente e sereno, seguito dal personale sanitario senza particolari complicazioni evidenti. Non è stata resa nota la natura del malore, né se si tratti di un episodio isolato o legato a condizioni pregresse.
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Solo pochi giorni fa, il 10 marzo, Norris aveva celebrato il suo 86° compleanno. Per l’occasione aveva condiviso sui social un video in cui si allenava con un istruttore, mostrando una forma fisica ancora sorprendente per la sua età.
Il ricovero ha subito attirato l’attenzione dei fan, anche per la riservatezza che circonda l’episodio. Al momento non sono stati diffusi aggiornamenti ufficiali da parte della famiglia o dello staff dell’attore.