Massimo Sestini ricoverato in rianimazione dopo un malore durante un’immersione nel lago di Lavarone

Il fotoreporter Massimo Sestini, 62 anni, è ricoverato in rianimazione all’ospedale di Trento dopo aver accusato un malore durante un’immersione nel lago ghiacciato di Lavarone. L’episodio si è verificato nel corso di un raduno di istruttori subacquei specializzati in immersioni sotto il ghiaccio. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 13 Sestini si trovava sott’acqua con un istruttore quando si sarebbe verificato un problema all’erogatore delle bombole d’aria, che avrebbe provocato il suo svenimento a pochi metri di profondità.

Nonostante i tentativi immediati dell’istruttore di reinserire il boccaglio, il fotografo non avrebbe reagito. Riportato a riva, è stato prontamente soccorso e rianimato dai sanitari, mentre sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lavarone e la Croce Rossa degli Altipiani Cimbri. Successivamente, Sestini è stato trasportato d’urgenza in ambulanza all’ospedale, dove i medici hanno iniziato le manovre per liberare i polmoni pieni d’acqua. Le sue condizioni, seppur gravi, non sarebbero attualmente critiche.

Massimo Sestini, celebre per i suoi scatti che documentano eventi di cronaca, politica e società, vanta una carriera di oltre quarant’anni. Tra i suoi lavori più noti, gli scoop degli anni Ottanta, tra cui le immagini di Carlo d’Inghilterra a Recanati e di Licio Gelli a Ginevra. I suoi reportage, pubblicati sulle prime pagine dei principali giornali nazionali e internazionali, spaziano dalle stragi di mafia e terrorismo al naufragio della Costa Concordia.