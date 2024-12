Fabrizio Pregliasco ricoverato al San Raffaele dopo un malore

Il virologo Fabrizio Pregliasco è stato ricoverato oggi al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Raffaele di Milano in seguito a un malore. Durante un collegamento telefonico con la trasmissione "Un Giorno da Pecora" su Rai Radio1, ha dichiarato: "Sono al Pronto Soccorso del San Raffaele, mi sono sentito male oggi, ho avuto qualche piccolo guaio e sono ricoverato".

I conduttori, Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, inizialmente ignari della situazione, si sono scusati per l'inconveniente e hanno chiesto informazioni sul suo stato di salute. Pregliasco ha risposto: "Per ora bene, via, vediamo come va", aggiungendo di trovarsi in ospedale "da stamattina. Sono caduto in terra, mi sono sentito male oggi ed eccomi qui".

Alla domanda se riuscirà a tornare a casa per Natale, ha risposto: "Purtroppo a Natale penso di sapere dove sarò, vediamo".Pregliasco, noto per il suo ruolo durante la pandemia di COVID-19, è direttore sanitario dell'IRCCS Ospedale Galeazzi di Milano e professore associato all'Università degli Studi di Milano.Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute.

