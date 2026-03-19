Amadeus giudice del serale di Amici 25, svelato il quarto nome

Amadeus entra ad Amici 25 come giudice del serale dopo l’annuncio ufficiale sui social, arrivato con un video in cui spiega gli indizi e riceve la felpa dorata. Il debutto è previsto sabato 21 marzo su Canale 5.

Amadeus sarà tra i protagonisti del serale di Amici 25. La notizia è stata confermata con un video pubblicato sui canali ufficiali del programma, in cui il conduttore scioglie i dubbi sugli indizi diffusi nei giorni scorsi e accetta il ruolo di giudice.

Nel filmato racconta il significato degli oggetti mostrati: SpongeBob, legato ai ricordi del figlio e ai Festival di Sanremo, un cavallo che richiama la sua infanzia e lo zaino, sempre con sé per non dimenticare nulla. Subito dopo, Maria De Filippi gli consegna la felpa dorata, simbolo del nuovo incarico.

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Amadeus si aggiunge a una giuria che per questa edizione passa a quattro componenti, insieme a Gigi D’Alessio, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. Nel cast è previsto anche Alessandro Cattelan, con un ruolo non ancora definito.

Il serale partirà sabato 21 marzo in prima serata su Canale 5. Alla guida del programma resta Maria De Filippi, mentre la direzione artistica è affidata ancora a Stéphane Jarny. In gara ci saranno 17 allievi, divisi in tre squadre seguite dai rispettivi insegnanti.

La squadra di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo schiererà cantanti e ballerini come Gard, Opi, Valentina, Alessio e Kiara. Nel team di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi spazio a Caterina, Elena, Plasma, Riccardo e ai ballerini Antonio, Emiliano e Nicola. Il gruppo guidato da Lorella Cuccarini e Veronica Peparini includerà Angie, Lorenzo, Michele, Alex e Simone.

La prima puntata vedrà anche la presenza del duo comico Pio e Amedeo, mentre l’ospite musicale sarà Annalisa, pronta a esibirsi con il nuovo brano “Canzone estiva”.