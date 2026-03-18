Amici 25, Amadeus tra i possibili giudici del serale

Maria De Filippi prepara il serale di Amici 25 e punta su una giuria rinnovata dopo l’ingresso di Gigi D’Alessio. Spunta il nome di Amadeus per il quarto posto, mentre Cattelan resta fuori dalla giuria.

La squadra dei giudici del serale di Amici 25 prende forma. Dopo l’annuncio ufficiale di Gigi D’Alessio, comunicato da Maria De Filippi, altri due volti sono stati confermati attraverso i canali social del programma.

A rivelarli è stato Alessandro Cattelan, che ha indicato Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario come membri già presenti nella scorsa edizione e pronti a tornare anche quest’anno.

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Resta però un posto ancora da assegnare. Lo stesso Cattelan ha chiarito con ironia di non essere lui il quarto giudice, mostrando uno zaino come indizio e alimentando le ipotesi sul nome mancante.

Tra le voci più insistenti emerge quella di Amadeus. Alcuni dettagli diffusi nei giorni precedenti, tra cui richiami alla sua passione per i cavalli, fanno pensare proprio al conduttore come possibile scelta per completare la giuria.

Se la presenza venisse confermata, si tratterebbe di un ritorno per Amadeus nel talent. La giuria sarebbe così composta da D’Alessio come novità, affiancato dai confermati Malgioglio e D’Amario.

Per Alessandro Cattelan, invece, si profila un ruolo diverso all’interno dello show, con interventi previsti in momenti specifici del programma ma senza un posto fisso tra i giudici.