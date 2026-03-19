Meloni al Pulp Podcast, polemica sui tagli e replica del programma

Giorgia Meloni finisce al centro di polemiche dopo l’intervista al Pulp Podcast per presunti tagli alla registrazione. Il programma replica e chiarisce che si tratta solo di interventi tecnici legati alla produzione video.

L’intervista di Giorgia Meloni al Pulp Podcast, condotto da Fedez e Mr Marra, è stata pubblicata online e ha subito acceso il dibattito. A far discutere non sono solo i contenuti della conversazione, ma anche alcune voci su possibili modifiche al girato dopo la registrazione.

Al termine della puntata sono state inserite tre schermate con chiarimenti da parte della redazione. Il programma ha respinto le accuse, parlando apertamente di informazioni non corrette circolate nei giorni precedenti.

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Secondo quanto spiegato, non ci sarebbero stati interventi sui contenuti dell’intervista. I tagli presenti nel video sarebbero dovuti esclusivamente a esigenze tecniche, come cambi di scheda delle telecamere o interruzioni esterne durante le riprese.

Gli autori hanno anche precisato di essere disponibili a fornire la registrazione completa alle autorità, nel caso fosse necessario verificare l’integrità del materiale. Una presa di posizione netta per chiudere ogni sospetto.

Nel chiarimento si sottolinea inoltre che, come avviene di consueto con gli ospiti politici, prima della registrazione erano stati concordati solo i temi generali dell’intervista, senza uno schema rigido di domande e risposte. Le dinamiche del confronto, comprese alcune repliche e controargomentazioni, sarebbero quindi nate direttamente durante la conversazione.