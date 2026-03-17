Fedez intervista Giorgia Meloni a Pulp Podcast e risponde alle polemiche sugli inviti

Fedez annuncia l’intervista a Giorgia Meloni e replica alle critiche per la scelta della premier, mostrando inviti ignorati da Schlein e Conte e anticipando alcune domande sulla politica estera e la giustizia.

Fedez porta Giorgia Meloni a Pulp Podcast e anticipa alcuni passaggi dell’intervista che sarà pubblicata giovedì 19 marzo. Il rapper, insieme a Mr. Marra, ha condiviso sui social un breve video con alcune domande rivolte alla presidente del Consiglio.

L’uscita della puntata arriva a ridosso del referendum sulla riforma della giustizia, previsto il 22 e 23 marzo. Proprio la tempistica ha acceso critiche online, alle quali i due conduttori hanno risposto con toni diretti.

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In una storia Instagram, Mr. Marra ha spiegato di aver invitato esponenti di tutti i partiti a partecipare al podcast. Secondo quanto mostrato, alcune richieste sarebbero rimaste senza risposta. Tra i destinatari degli inviti figurano Elly Schlein e Giuseppe Conte.

Per sostenere la propria posizione, i conduttori hanno pubblicato anche screenshot delle email inviate ai leader politici. Il messaggio è chiaro: chi non è comparso in trasmissione avrebbe scelto di non aderire all’invito.

Nel video promozionale emergono alcuni temi affrontati con la premier. Si parla di politica estera e dei rapporti con gli Stati Uniti, del funzionamento dell’alta corte e dei margini di autonomia dell’Italia su diverse scelte strategiche.

Il podcast, già noto per aver ospitato politici di vari schieramenti, prosegue così il format di confronto diretto su questioni di attualità e istituzionali.