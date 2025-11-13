Fedez e Mr Marra, allarme in sede Doom: finti poliziotti chiedono di Pulp Podcast

Fedez e Mr Marra hanno pubblicato una puntata speciale di Pulp Podcast dal titolo “Ci è accaduto un fatto allarmante”, raccontando un episodio avvenuto il 5 novembre nella sede della società Doom, di proprietà del rapper.

Secondo quanto ricostruito, due uomini si sarebbero presentati dichiarando di essere poliziotti in borghese. Avrebbero fatto domande precise sul Pulp Podcast, chiedendo se le registrazioni avvenissero in quella sede, quali fossero gli orari delle puntate e quando Fedez sarebbe stato presente alle riprese.

Di fronte alla situazione sospetta, Fedez e Mr Marra hanno depositato un esposto in Procura e informato il questore di Milano, Bruno Megale, che ha confermato di non essere a conoscenza di alcuna attività ufficiale di quel tipo.

Il rapper e il creator hanno spiegato di voler continuare il loro lavoro senza modificare i contenuti: “Noi andiamo avanti, non ci facciamo intimidire”. Mr Marra ha aggiunto che, pur riconoscendo le preoccupazioni, non intendono lasciarsi condizionare dalla paura.