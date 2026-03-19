Epoch lancia in Italia le carte collezionabili di Demon Slayer, Solo Leveling e Kaiju No.8

Epoch porta in Italia carte collezionabili di Demon Slayer, Solo Leveling e Kaiju No.8 spinte dalla crescita del mercato. Il settore registra un forte aumento e attira nuovi fan tra giovani e adulti appassionati di anime.

Epoch, azienda giapponese attiva nel settore dei giochi e dei giocattoli, introduce anche sul mercato italiano una nuova linea di carte collezionabili dedicate a tre anime molto seguiti a livello internazionale: Solo Leveling, Demon Slayer e Kaiju No. 8.

L’iniziativa arriva in una fase positiva per il comparto dei collezionabili, che nel 2025 ha registrato una crescita del 37% e rappresenta oggi il 13% dell’intero mercato del giocattolo. A spingere le vendite sono soprattutto i prodotti su licenza e il pubblico adulto appassionato, sempre più coinvolto.

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La collezione dedicata a Solo Leveling viene proposta in lingua inglese e include un set base da 16 carte. Ogni confezione contiene anche una carta speciale numerata, che può essere autografata dai doppiatori oppure una versione parallela.

Per Demon Slayer, uno dei titoli più popolari degli ultimi anni, il set prevede 180 carte in giapponese per ogni box. Le illustrazioni riprendono scene e personaggi iconici, con tre carte numerate per display e inserti rari come le serie Hashira, Demon e la speciale Tsuba unica.

La linea dedicata a Kaiju No. 8 include invece 46 carte standard e 12 olografiche, tutte in lingua giapponese. A queste si aggiungono una carta numerata e un inserto speciale che può essere autografato oppure in versione foil firmata dai doppiatori originali.

Il lancio conferma il peso crescente del collezionismo legato agli anime, capace di coinvolgere sia nuovi appassionati sia fan di lunga data attraverso prodotti curati e contenuti esclusivi.