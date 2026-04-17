Demon Slayer The Hinokami Chronicles 2 arriva il DLC di Kocho Shinobu dal Castello dell'Infinito

Kocho Shinobu debutta in Demon Slayer The Hinokami Chronicles 2 con un DLC ispirato al Castello dell’Infinito, introdotto da SEGA per ampliare il roster. Il personaggio porta nuove mosse e contenuti extra legati alla battaglia finale.

SEGA ha reso disponibile un nuovo contenuto scaricabile per Demon Slayer The Hinokami Chronicles 2, introducendo Kocho Shinobu nella versione legata al Castello dell’Infinito. Il personaggio, già noto ai fan come Pilastro dell’Insetto, entra nel gioco con un set di mosse aggiornato e animazioni che richiamano gli scontri decisivi contro le Lune Crescenti.

Questa variante di Shinobu si ispira agli eventi più intensi della saga, mostrando uno stile di combattimento rapido e preciso. Le abilità sono state adattate per riflettere la sua tecnica letale, con attacchi che puntano su velocità e strategia più che sulla forza bruta.

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Il nuovo contenuto è acquistabile in due modalità. Il pacchetto singolo, proposto a 4,99 euro, include il personaggio utilizzabile nella Modalità Scontro insieme a elementi aggiuntivi come citazioni, icone e oggetti cosmetici. In alternativa, il pass dedicato al Castello dell’Infinito è disponibile a 29,99 euro e consente di ottenere anche i prossimi DLC previsti.

Tra questi è già stato annunciato l’arrivo di Doma, uno degli antagonisti principali e Seconda Luna Crescente, la cui uscita è prevista per maggio. Il suo inserimento completerà la serie di contenuti legati a questo arco narrativo.

Il gioco continua così ad arricchirsi di nuovi combattenti e contenuti, mantenendo viva l’azione su tutte le piattaforme principali, tra cui PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e PC.